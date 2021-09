Karen Bejarano celebra sus avances como maquilladora y habla sobre su depresión: “Me ha dado un empujón”

Desde hace un tiempo, Karen Bejarano ha estado asistiendo a clases de maquillaje profesional, una instancia que no solo le ha servido para perfeccionar su técnica, sino que también le ha traído beneficios en términos de salud mental.

Así lo remarcó la artista en una nueva publicación en redes sociales, en donde entregó detalles sobre su experiencia en esta práctica y enseñó algunos de sus avances en la materia. “Paso por aquí a mostrarles mis avances como maquilladora profesional“, dijo en un comienzo.

Karen Bejarano mostró sus avances como maquilladora profesional – Instagram

“Sé que para muchos puede no significar nada, pero para mí es demasiado. Salir de mi cama y ganarle a la gran depresión en la que he estado este último tiempo, no ha sido para nada fácil. Pero llegar a clases en @beautypointchile con @rodrigofarah y poder crear estos looks junto a mis compañeros, me ha dado un empujón que me entusiasma, me energiza, me renueva, me empodera y me hace reencontrarme conmigo otra vez”, agregó.

“A mis profes y mis compañeros les encantó mi trabajo y la verdad es que a mí también. Espero que a ustedes les guste tanto como a nosotros”, cerró, recibiendo positivos comentarios en la plataforma.

Karen Bejarano y su salud mental

Karen Bejarano suele hablar sobre su salud mental en redes sociales, en donde ha compartido una serie de reflexiones y descargos. En abril de este año, reconoció que estuvo internada en un centro de salud mental tras sufrir un colapso.

“Aquí estoy… Sin máscaras, sin maquillaje y sin miedo de decir que lo he pasado mal, muy mal. Han sido años complejos los que me han azotado y removido, incluso cosas que creía ya no eran parte de mis traumas, pero no, ahí estaban…”, dijo.

“Estuve más de un mes internada en salud mental y no entraré en detalles porque la verdad tampoco estaba preparada para decir algo aún”, agregó. Tiempo después compartió una reflexión sobre el amor propio, y en junio pasado se refirió a una crisis de angustia que la afectó.

Según explicó a través de varios videos, cuando ocurrió el hecho no logró identificar a qué se debía o de dónde provenían las sensaciones que experimentó. Tras entregar detalles sobre lo sucedido, Karen Bejarano destacó que “el autocuidado es súper importante en un proceso de sanación”. “Es fundamental que seamos empáticos con nosotros, porque siempre nos enseñan a ser empáticos con el resto, a ponernos en el lugar del otro, pero nadie nos enseña a ser empáticos con estas situaciones que de repente nos embargan y nos dejan pa la cagá (sic)”, señaló.