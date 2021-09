Salma Hayek nos enseña los bañadores ideales para destacar tus curvas después de los 50

Salma Hayek es una de las mexicanas más queridas en el mundo, no solo por el éxito que ha cosechado como actriz, sino que se ha convertido en una referencia para miles de mujeres por la seguridad que transmite.

Si hay algo que no puede ocultar la actriz es su profundo amor por el mar, por lo que cada vez que tiene la oportunidad, va a disfrutar de la playa y luce con orgullo su figura.

A sus 53 años, la actriz mexicana disfruta mucho de tomar el sol en la piscina o la playa, de modo que es común verla en bañadores de diversos colores y formas.

Si hay algo que identifica a Salma es que es una mujer voluptuosa y aunque muchos podrían pensar que la mejor opción para este tipo de cuerpos son las prendas holgadas, la artista no tiene miedo en usas piezas ceñidas y ligeras.

Así lo ha dejado claro con cada uno de los traje de baños que constantemente comparte en sus redes sociales, pues ha lucido todos los tipos que podemos imaginar.

Bikinis, enterizos, trikinis y otras versiones han sido parte del armario playero de la actriz.

Estos son algunos de los bañadores con los que Salma Hayek impactó

Bañador enterizo con escote

Un ejemplo de traje de baño enterizo y sexy es el negro con escote que lució la artista para un día de playa. La prenda era bastante cubierta, pero con este pequeño detalle sexy que no dejaba perder la elegancia.

Clásico negro

No podía faltar el look clásico para la playa, un clásico bañador negro de dos piezas. Este es el look más elegante para un día de sol.

No solo ayuda a que la figura destaqué por sí sola, sino que se la mujer luzca sencilla y sofisticada.

Salma Hayek lleva bañador combinado con accesorios

A la artista le encanta lucir varios accesorios cuando es momento de disfrutar del sol, por eso, no solo luce bañadores que destacan su figura, sino que los acompaña con prendas como son los sobretodos.

En este caso, vemos cómo combino un bikini básico fucsia con un sobretodo en el mismo tono, además de un sombrero y lentes.

