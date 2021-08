Salma Hayek aparece sin nada de maquillaje y deja claro que los 54 le sientan increíble

Salma Hayek sabe cómo robarse la mirada de todo su público y es que a sus 54 años no tiene miedo de mostrarse al natural de la forma más auténtica posible.

Hayek es una de las actrices mexicanas más exitosas de Hollywood, por lo que es una de las mujeres más exitosas del mundo.

Así lo demostró con la más reciente fotografía que compartió con sus seguidores, en la que se mostró sin nada de maquillaje y dejó ver con orgullo las líneas de expresión que le ha regalado loa edad.

La imagen de Hayek deja claro que esas líneas del envejecimiento no solo son completamente naturales, sino que forman parte de la belleza de una mujer.

La famosa se dejó ver en un día de tomar el sol, una de sus actividades favoritas, pues suele pasar días de playa.

La mexicana no tiene miedo de mostrar cómo han pasado los años, pues constantemente muestra las fotografías de cuando apenas iniciaba en el mundo de la actuación y es que no cabe duda de que el tiempo no parece transcurrir en su piel.

Constantemente muestra cómo los años han pasado e, incluso, en una ocasión mostró cómo luce su cabello lleno de canas cuando no lo tintura.

Salma Hayek deslumbra por su naturalidad

La actriz siempre se ha caracterizado por mostrar su lado natural sin ningún tipo de complejo. De hecho no tiene problemas en pasar de estar muy elegante en una alfombra roja a completamente desarreglada en casa.

Hayek logra que sus fanáticos la amen por su personalidad, carisma y sencillez, de modo que es el mejor ejemplo de amor propio que miles de personas han tomado.

No importa si se trata de una faceta informal o profesional, la actriz no lo piensa dos veces en compartir sus mejores momento con el público.

Más sobre este tema:

Salma Hayek revive su juventud con una fotografía en atrevida lencería

FOTO: Salma Hayek posa con lujosas gafas Gucci y luce como una diosa de verano

Salma Hayek pinta su rostro de arcoíris para enviar un valioso mensaje

Te mostramos en video: