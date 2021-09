Fernanda Castillo se suma a las famosas que normalizan la lactancia materna con esta foto

Fernanda Castillo no solo es una gran actriz, y reconocida por su papel en el Señor de los Cielos, también es una gran madre.

La mexicana tuvo a su primer hijo el pasado 19 de diciembre, y se ha convertido en su prioridad.

Aunque sigue trabajando, y cuidando su figura con duros entrenamientos, está dedicada a su hijo Liam, quien le cambió la vida.

A través de sus redes, la actriz comparte parte de su vida diaria como mamá, mostrándose real y al natural.

Fernanda Castillo se muestra amamantando a su bebé

La mexicana compartió uno de los momentos más íntimos como madre, y también se sumó a las famosas que normalizan la lactancia materna.

Recientemente, publicó una foto en la que se mostraba amamantando a su pequeño, dejándose ver al natural, y dejando claro que esta acción es la más normal y amorosa del mundo.

Famosas como Ashley Graham, Gal Gadot, y Emily Ratajkowski, son algunas de las celebridades que se han mostrado amamantando a sus pequeños.

Ya sea en público, o en sus hogares, compartiéndolo en Instagram, estas mujeres quieren romper con las absurdas reglas de la sociedad.

Y ahora, Fernanda se suma a ellas, y lo comparte en sus redes con mucho orgullo, pero no es la primera vez.

La batalla de Fernanda para amamantar de nuevo tras su enfermedad

Hace unos meses, cuando su bebé tenía siete meses, no solo se dejó ver amamantando, también habló del proceso de la lactancia, y lo difícil que a veces resulta.

“Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebés y pensar que era muy fácil 😬 (tooodo menos eso) después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias , me aterré. Me daba mas miedo la lactancia que el parto”.

Y confesó que al principio su proceso fue más fácil, pero luego se complicó, cuando se enfermó y estuvo muy grave.

“Comenzó un proceso rudo del que solo salí adelante porque creo que soy muy terca, meses de relactar (horas con una botellita y sondas para alimentar a Liam) , obstrucciones en el pecho ,problemas en la espalda, ansiedad por no saber si estaba alimentando bien a mi bebe ,críticas, sentir que solo vivía para sacarme leche🥴🍼 un revoltijo de subes y bajas”.

Sin embargo, superó esta etapa, y ahora comparte sus logros, y puede amamantar de nuevo con felicidad y orgullo.

