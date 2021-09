Daniela Castillo recuerda a su padre a un mes de su partida: “Aún siento que estás conmigo”

Un mes ha pasado desde que Daniela Castillo confirmó la muerte de su padre, a los 95 años de edad. Arturo Castillo se encontraba luchando contra el Covid-19, tras contagiarse junto a su esposa a mediados de julio.

La cantante se refirió el hecho con una publicación en redes sociales, a través del formato historias. “Hoy partió mi Papo. Descansa Papo. Te lo mereces“, escribió encima de una fotografía de su querido Papo.

Daniela Castillo a un mes de perder a su padre

Días después de perder a su padre, la artista le dedicó un mensaje a su mamá, destacando el sólido vínculo que había entre ella y su marido. “Cuando se va el amor de tu vida… debes aprender a vivir de nuevo“, escribió junto a un clip compuesto por varias fotografías del recuerdo.

Ahora Daniela Castillo volvió a manifestarse en la plataforma a un mes de perder a su padre, con una extensa reflexión en torno a su muerte. “Papo hoy se cumple 1 mes desde que partiste de este mundo. Aún siento que estás aquí conmigo, en recuerdos, en enseñanzas… En cada paso que doy, hay una huella que dejaste”, dijo.

“Tu olor aún esta en tu ropita Papo. Y a pesar que tu ausencia duele como nunca nada me había dolido en la vida, me siento tan afortunada y agradecida de haberte tenido en mi vida. Solo los que te conocimos sabemos lo especial que era tu presencia, tu sonrisa, tu humildad”, agregó.

Daniela Castillo destacó que “desde muy chica tuvimos una relación especial Papo. Siempre te admiré, siempre te amé con profunda incondicionalidad, y doy gracias a Dios porque tuvimos nuestros momentos memorables, a solas y nos pudimos decir todo en vida”.

La cantante aseguró que “no me quedó nada pendiente”. “Te di hasta la última gota de mi amor y yo sé que tú también”, dijo. Finalmente, le agradeció a su padre “por amar la música e impulsarme a cumplir mis sueños, gracias por cada cuento mágico que nos inventabas, gracias por amar las cosas sencillas de la vida, gracias por enseñarme que las cosas van y vienen pero la familia siempre queda, gracias por tu inmensa nobleza”.

“Gracias Papo por amarme sin importar de donde vine… Nos volveremos a encontrar”, cerró junto a un video compuesto por fotografías de ambos, y musicalizado con el tema “Fathers and Daughters (Never say Goodbye)“.