Sarah Jessica Parker muestra cómo llevar con estilo la clásica camisa blanca oversize

Lo más emocionante del revival de Sex and the City a la pequeña pantalla no es solo volver a ver a las amigas más icónicas de la televisión reunirse, sino también sus estilismos en pleno 2021. Especialmente, los de la actriz Sarah Jessica Parker.

Desde que arrancaron las grabaciones de la nueva temporada, la artista ha estado fascinando desde el set con los fabulosos outfits que portará su emblemático personaje ‘Carrie Bradshaw’ en esta aventura por Nueva York.

En días recientes, sin embargo, la estrella no conquistó con un look de la inolvidable columnista, sino con uno suyo protagonizado por un básico imbatible del armario: la camisa blanca oversize.

Sarah Jessica Parker da lección de estilo con una camisa blanca extra grande

El pasado 27 de agosto, la histrionisa fue captada por la prensa en las locaciones de la serie de HBO en la Gran Manzana luciendo effortless chic con este estilismo ideal para el otoño.

La productora de 56 años llevó de manera relajada esta pieza estrella del fondo de armario, varias tallas más grandes y con mangas tres cuartos, solo con los botones del medio abrochados.

Combinó este básico con unos pants grises para lograr un atavío estiloso, pero también muy cómodo; una característica indispensable en todos los atuendos desde el año pasado.

Asimismo, Sarah Jessica elevó el look athleisure a la elegancia con un par de zapatos clásicos de la próxima temporada: unos femeninos Mary Jane negros que dan un toque chic a cualquier atuendo.

Por último, remató con una fabulosa bolsa adorada entre las amantes de la moda: una baguette de lentejuelas moradas firmada por Fendi. Un diseño que no la ha desamparado durante las filmaciones.

Con esta apuesta estilística, la luminaria impuso moda al combinar esta prenda holgada como pocas veces y demostrar que no solo puede llevarse con jeans y pantalones para triunfar.

Los joggers también son una excelente opción para lucirla con mucho estilo en un look casual chic con aires de confortabilidad como el que portó la famosa.

Si quieres conquistar el street style como Sarah Jessica Parker, solo debes seguir sus consejos y replicar este estilismo único con camisa blanca oversize.

La camisa blanca, un básico amado entre las prescriptoras de estilo

Es importante recordar que la camisa blanca es la reina del fondo de armario pues es sumamente camaleónica y elegante.

A primera vista puede parecer por una pieza demasiado sencilla, pero lo cierto es que puede combinarse de mil y una maneras. Como lo mostró la intérprete estadounidense.

Además, puede llevarse tanto con otros básicos para un look sofisticado como con prendas en tendencias en plan vanguardista. Todo resulta igual de apropiado.

Y si bien la camisa blanca normal es atemporal, la de silueta larga y holgada está triunfando este año con el auge de la tendencia loungewear.

Cabe destacar que esta pieza es de las favoritas de Parker que la ha portado antes, pero de manera completamente distinta, en el rodaje de And just like that, la nueva entrega de Sex and the city.

