María Levy revela la oscura realidad detrás de sus fotografías “perfectas”

La hija de Mariana Levy, María López Levy lleva un tiempo causando furor en las redes sociales pues su espíritu artístico y belleza innegable, han provocado que sea muy aplaudida.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 25 años ha mostrado diferentes facetas de su vida, desde viajes, hasta fiestas y sesiones de fotos muy provocativas. Pero María ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años pues se enfrentó a trastornos alimenticios que pusieron en peligro su vida.

Fue en un video de Tik Tok que la joven se sinceró con sus seguidores sobre la verdad detrás de sus fotografías “más populares”.

María muestra las fotos en las que frente a todos, luce muy delgada y sexy pero que en realidad escondían un problema muy grave. “Esta foto es una de mis fotos más likeadas en Instagram, la cual archivé porque me da pavor. La banda así de: ‘Te ves súper tonificada, tienes cuadritos, te ves muy bien’. Claramente no sabían que yo estaba sufriendo de un súper grave trastorno alimenticio…”, dijo.

“Lo que vemos en redes es menos del 10 por ciento de la vida de las personas”

Tik Tok / María Levy

De acuerdo con el testimonio de María, detrás de aquella fotografía que todos consideraron perfecta en su momento hay un gran sufrimiento. “Antes de ese viaje comía una lata de atún al día, hacia yoga a 45 grados por 90 min y una hora de box. Durante el viaje tomaba laxantes después de cada comida, comía muy poco o no comía y me la vivía ahogada”, confiesa.

Tras mucho tiempo luchando contra sus trastornos alimenticios, María asegura estar recuperada y sentirse cómoda y feliz con su cuerpo. Advirtió que lo que vemos en redes sociales no es ni una mínima parte de lo que realmente vive la persona.

Otra de las imágenes que muestra María en Tik Tok es una de un viaje a la playa que hizo en su cumpleaños 18.

Tik Tok / María Levy

La joven responde a la pregunta: “¿Qué es lo más extremo y peligroso que llegaste a hacer para verte flaca?” y sorprendió al revelar que tomaba pastillas para bajar de peso que casi acaban con su vida.

“Obviamente me tenía que ver al cien. Ahí estoy y si la ves dices ‘está bien hace ejercicio, come saludable’. La realidad es que no estaba bien. No estaba comiendo y estaba tomando unas pastillas que son para bajar de peso. Al tercer día me dio una sobredosis, acabé en el hospital a punto de morir. Hoy lo pienso y no vale la pena. Nada vale sacrificar tu salud. Somos más que nuestro cuerpo y nuestro aspecto físico”.

Un pasado complicado

María se enfrentó a la muerte de su madre cuando era muy pequeña. En 2005, la actriz y conductora Mariana Levy se dirigía con sus hijas María y Paulina y seis amiguitas al parque Six Flags, al sur de la Ciudad de México, para celebrar el Día del Niño, pero al hacer un alto, fue víctima de un asalto a mano armada que le provocó un infarto.

A pesar de que quedó bajó el cuidado de su abuela Talina Fernández y su padre Ariel López Padilla, María se convirtió en una adolescente rebelde que no estaba dispuesta a seguir las estrictas reglas de su familia.

Ella misma deja ver que tuvo que tocar fondo para madurar y enfrentarse a la vida con la cabeza en alto. Ahora se encarga de transmitir mensajes positivos de amor propio y aceptación en sus redes sociales, donde comparte fotografías artísticas de la belleza de los “cuerpos imperfectos”.

Más de este tema

Famosas que prueban que ser joven se trata de tener un espíritu libre, no de números

Shakira demuestra que las arrugas son el reflejo de los años bien vividos

Famosas mexicanas que demuestran que liberarte del maquillaje te quita años de encima

Te recomendamos en video