Famosas que prueban que ser joven se trata de tener un espíritu libre, no de números

Las mujeres vivimos siempre bajo la presión de ser de cierta forma conforme envejecemos.

La sociedad ha sido muy buena para hacernos creer que tenemos una “fecha de caducidad” y que mientras vamos sumando números, tenemos que ir cumpliendo ciertos objetivos para considerarnos plenas.

Lo cierto es que no tenemos por qué cumplir con esas expectativas ajenas pues cada una tiene su propio significado de lo que es ser plena.

La edad es sólo un número así que podemos seguir disfrutando de aquello que nos hace sentir felices y libres sin importar lo que digan los demás.

Éstas son algunas de las famosas que demuestran que mantener ese espíritu joven es una de los secretos de la eterna juventud.

A sus 50 años, Thalía sigue siendo uno de los máximos referentes del espectáculo latino en el mundo. No sólo tiene una figura envidiable sino también ha sabido renovar su estilo y mantener una actitud enérgica y positiva.

La cantante siempre se ha caracterizado por su espíritu libre, demostrándole a todos que las mujeres no tenemos por qué comportarnos “de cierta forma” conforme sumamos años. Ella sigue cantando, bailando y siendo feliz a su modo, sin preocuparse por el qué dirán. Prueba de ello son sus divertidos videos en redes sociales.

“No me molesta que me digan cincuentona porque llevo años que no vivo mi vida en números. No me interesa el vivir en eso. Estoy feliz por estar en esta etapa de mi vida con tanta alegría, con salud, con los míos, haciendo lo que amo que es entretener a mi gente”.