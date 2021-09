Mira cuánto ha cambiado ‘Brisa’, de “Vivan los niños”, a 19 años de la novela

Uno de los personajes que el público atesora con más cariño de Vivan los niños, esa exitosa telenovela infantil estrenada en el año 2002, sin duda es el de la tierna ‘Brisa Bravo’.

Esta alumna del segundo grado de primaria en la escuela Patria Unida conquistó el corazón del público con su sensible personalidad y por siempre defender a su rebelde gemelo, ‘Damián’.

Con tan solo 7 añitos de edad, la niña Nicole Durazo interpretó a este dulce papel que estudiaba junto a sus compañeras ‘Marisol’, ‘Wendy’ y compañía en la clase de la maestra ‘Lupita’.

El cambio de la inolvidable ‘Brisa’ de Vivan los niños

Desde entonces han pasado 19 años. Hoy en día, Durazo está convertida en una guapa joven que se mantuvo lejos del mundo de la actuación pero ahora anhela regresar.

Tras su debut actoral en esta ficción de Televisa finalizada en 2003, la pequeña Nicole continuó encadenando participaciones en varios melodramas y programas de televisión.

Amy, la niña de la mochila azul (2004), Rebelde (2005), Contra viento y marea (2005), La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho fueron las producciones televisivas en las que participó.

Sin embargo, tras estas intervenciones en la pantalla chica mexicana y ya siendo una adolescente, decidió retirarse del medio artístico para concentrarse en sus estudios.

Lejos de la televisión, la eterna ‘Brisa’ de Vivan los niños creció y decidió estudiar la Licenciatura en Gastronomía.

Pero, tras finalizar su educación, la joven de ahora 26 años descubrió que su pasión es la actuación.

“(…) Después de eso (terminar mi carrera), la verdad es que me di cuenta de que lo que más me apasiona y me gusta es la actuación”, contó el pasado mes de marzo en una transmisión en vivo por la página de Facebook de Generación TN.

Luego de esta certeza, según develó en el live, decidió retomar su carrera actoral y ya ha comenzado a dar los primeros pasos consolidando su presencia en redes sociales.

“Ahorita estuve un ratote en redes sociales, sigo en redes dándole con todo y decidí hace poco meterme otra vez a la actuación. Les digo que vienen sorpresas muy, muy padres”, adelantó.

Nicole Durazo, feliz en el plano del amor

En cuanto a su vida personal, Nicole Durazo mantiene una relación sentimental desde hace un tiempo con un abogado en telecomunicaciones, medios y tecnología llamado Jorge Luis.

Por otro lado, en su perfil en Instagram actualmente cuenta con más de 90 mil seguidores a los que les comparte sobre su vida, sus aficiones y también presume su belleza natural.

En cada imagen que publica es evidente que queda poco de la talentosa niña que se ganó al público en Vivan los niños como ‘Brisa’, aunque sigue conservando la misma carita de ese entonces.

