‘Vivan los niños’: ¿Recuerdas a Polita? Así luce actualmente la tierna niña

Han pasado casi 20 años desde que se estrenó la telenovela ‘Vivan los niños’, la cual marcó a toda una generación y sus actores siguen siendo recordados, como es el caso de Ana Paulina Cáceres, mejor conocida por su papel como ‘Polita’.

La joven de 26 años se mantuvo alejada de las pantallas luego de su participación en la producción del Canal de las Estrellas, sin embargo, vuelve a aparecer a través de las redes sociales donde ha causado asombro por su gran transformación.

Los internautas no han dejado de aplaudir su cambio físico y su voluntad por dejas atrás sus trastornos alimentarios.

‘Polita’ era una niña tierna que formó parte del elenco de la telenovela entre el 2002 y 2003, la cual protagonizó Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo.

La pequeña amaba los romances al estilo de los cuentos de hadas. Aunque también se caracterizaba por tener una gran torta la cual disfrutaba mucho comer, pues su mamá se la preparaba con mucho amor.

En enero Ana Paulina dio a conocer la transformación que decidió realizar por su bienestar físico y mental, en donde mostró las fotos del antes y después para hablar sobre su obesidad.

“Antes y después, lo que ustedes no ven es todo el cambio interno que en realidad fue el que más costó trabajo”, escribió en su Instagram.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y dejarles cientos de elogios por lo guapa que luce.

“Valiente y hermosa”, “Se necesita mucha voluntad. 👏 algo que me costaba al principio pero cuando se quiere se puede. Felicidades”, “Fui muy fan de tu personaje, me da gusto ver los resultados de un gran esfuerzo. Siempre has tenido una carita preciosa”, le escribieron en el audiovisual.