El secreto detrás del ostentoso vestido que usó Kristen Stewart para convertirse en Lady Di

El último poster de “Spencer”, en el que se ve a Kristen Stewart posar con el icónico vestido crema de la princesa Diana, enloqueció a los fanáticos. Y no es para menos si la película biográfica de este icónico personaje de la realeza ya ha recibido críticas muy positivas.

Para algunos, la elección de Kristen como Lady Di no parecía muy acertada, después de todo, siguen viéndola como “la chia vampiro” de Twilight. Sin embargo, en cuanto surgieron las primeras imágenes de la caracterización, la actriz calló muchas bocas.

El enorme vestido color crema está cubierto con detalles florales dorados y plateados. La posición en la que se encuentra Stewart, plasma el glamour y el dolor de la princesa.

Detrás de toda esa perfección están más de 1,000 horas de trabajo, según reveló Vogue Francia. Se trata de un vestido de alta costura de Chanel que tardó un total de 1.054 horas en construirse, de las cuales 700 fueron en la incrustación de la pedrería.

“El vestido es un vestido de noche en organza beige, realzado con lentejuelas doradas y plateadas, que forman finas ramas florales”, escribe Marthe Mabille de Vogue. “Con un corpiño de ballena, el escote está bordeado por un volante de tul delicadamente plisado resaltado con lentejuelas y una banda de satén. Un lazo de satén rodea el vestido en la parte delantera, mientras que la falda se ajusta a la cadera antes de que se despliegue en toda su longitud, con miles de volantes y fruncidos”.

El vestido sin tirantes, tiene un lazo de satén atado al frente en la cintura, también aparece en el primer avance de la película, mientras el personaje de Stewart corre por un pasillo seguido de cerca por dos miembros del personal, dando una vista tanto de la parte delantera como de la trasera de la película.

En otra imagen que circuló en redes, se puede ver a la actriz usar el mismo vestido pero esta vez está cubierta con una chaqueta. Aunque no se alcanzan a ver más detalles, se puede ver la silueta de Kristen a contra luz, lo cual le añade dramatismo a la escena.

Kristen Stewart as Princess Diana in Pablo Larraín’s ‘Spencer’ pic.twitter.com/aswCKWAOP5 — Film Updates (@FilmUpdates) September 3, 2021

La cinta, que será dirigida por el director chileno Pablo Larraín, presentará una instantánea de un momento crítico en la disolución del matrimonio de Diana con el príncipe Carlos. Es por eso que Stewart parece estar llorando con ese vestido en un fondo oscuro.

De acuerdo con la sinopsis, la historia está ambientada en el transcurso de un fin de semana en diciembre de 1991 cuando Diana decidió ponerle fin a su fallido matrimonio.

Kristen ha demostrado ser más que “la chica vampiro”

La fama de Kristen Stewart comenzó gracias a la popular saga de Stephanie Meyer, Twilight, donde interpretó a una adolescente atormentada, enamorada del guapo vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson).

Aunque Kristen Stewart ganó un amplio reconocimiento por el papel, la cinta terminó convirtiéndose en una burla para los amantes de aquellos seres sobrenaturales. Stewart no dejó de ser criticada por su físico y su falta de expresividad pero ella misma ha revelado que no estaba a gusto con el papel y que tanto ella como Pattinson querían dejar de ser relacionados con esos personajes.

Sin embargo, ella ha luchado por demostrar que tiene lo necesario para triunfar en las grandes ligas y desprenderse de ese papel. En la lista de sus éxitos están cintas como Still Alice, Welcome to the Rileys, Clouds of Sils Maria, Cafe Society y Personal Shopper sin mencionar que con Spencer ya se perfila como una de las favoritas a varios premios.

Más de este tema

Errores que Sarah Jessica Parker no quiere que cometas después de los 40

Las atrevidas combinaciones de la princesa Diana con las que hizo enfurecer a la Reina

El secreto más escalofriante detrás del Mercedes que marcó el destino de Lady Di

Te recomendamos en video