Katy Perry en pantalones de rayas multicolor tiene un look retro chic ideal para mamás

Katy Perry no solo se ha forjado una exitosísima y sólida carrera en el mundo del espectáculo desde su salto a la fama, también ha logrado consagrarse como un icono de estilo.

Sobre los escenarios, la cantante impone moda derrochando glamur con exuberantes estilismos, cargados de brillo y color, que forman parte de su sello como artista.

Pero en su cotidianidad, cuando se despoja de la etiqueta de celebridad y se dedica a ser solo Katy, apuesta por atuendos cómodos, pero no menos estilosos en los que muestra su sencillez.

Tal como lo hizo en una reciente salida junto a su única hija, Daisy Dove, al apostar por un confortable look retro chic con el que se erigió como una inspiración estilística para mamás.

Katy Perry luce un outfit retro durante paseo con su hija

De acuerdo a Daily Mail, la famosa fue captada la tarde del pasado 31 de agosto luciendo effortless chic en una visita a una playa de Santa Bárbara, California, junto a la pequeña Daisy.

Para la salida al aire libre, la luminaria de 36 años orquestó un outfit con aires vintage protagonizado por unos ajustados pantalones a la cintura con estampado de rayas verticales; un print que estiliza la silueta.

La artista combinó la prenda en líneas negras, blancas, naranjas y azules con un top de tubo strapless amarillo oliva. Remató con unas sandalias bajas marrones con doble hebilla.

En cuanto a los complementos, apostó por llevar su adorado bucket hat tejido marrón sobre su melena recogida en una cola baja.

Asimismo, se decantó por elevar el look cómodo con grandes aretes plateados, collares y un brazalete a juego. Completó la apuesta de moda con gafas de sol.

Entre las imágenes capturadas por paparazis, se pudo ver a Katy Perry muy segura, mostrando su estilo y riendo de lo más divertida.

También cargando en brazos a su perro mientras se dirigía a la playa donde su bebé jugaba junto a unos aparentes familiares.

Más adelante en la orilla del mar, la intérprete de Dark Horse fue avistada tomando la manito de su niña.

Para ese momento en la arena, la juez de American Idol decidió proteger sus hombros del sol cubriéndolos con un chal a juego con su top.

Por otro lado, aunque el papá de la pequeña y prometido de Perry, Orlando Bloom, siempre suele acompañarlas, en esta ocasión no estuvo presente pues se encuentra filmando su nueva cinta.

La vida de Katy “comenzó” cuando debutó en la maternidad

Esta salida entre madre e hija se da a tan solo días de que Daisy cumpliera su primer año.

“Hace 1 año, hoy es el día en que comenzó mi vida… Feliz primer cumpleaños, mi Daisy Dove, mi amor“, escribió la orgullosa madre en Twitter el pasado 26 de agosto.

De acuerdo al medio antes citado, la cantante se abrió hace poco sobre la maternidad y confesó que le enseñó lo que es el amor incondicional.

“Como intérprete, siempre he confiado en el amor, la aceptación y la validación del mundo exterior y eso, en última instancia, puede vacilar a veces”, expresó.

“Cuando tienes un hijo, tienes a alguien que te mira y no sabe nada en tu currículum, no sabe nada sobre tu cuenta bancaria, no sabe nada, no le importa y simplemente te ama”, apuntó.

