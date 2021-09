Sergio Lagos se despidió del “Bienvenidos”: “Gracias por dejarme ser quien soy”

El pasado martes, Sergio Lagos se despidió definitivamente del matinal Bienvenidos, en donde formó parte de la conducción durante gran parte del año. El animador asumirá un nuevo rol liderando el espacio de programa social Aquí Somos Todos junto a Angélica Castro, quien se refirió a su llegada al programa mediante una publicación en redes sociales.

Luego de un adelantado adiós en su cuenta de Instagram, Sergio Lagos le dijo adiós al programa en pantalla, acompañado de sus colegas Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos. “Se nos va Sergio, Amaro. No te vayas, por favor“, comentó la animadora al final del programa.

“No me voy a ir a ningún lado, me quedo acá. Soy su compañero hoy, ayer, mañana y siempre“, contestó el ahora conductor de Aquí Somos Todos, quien participó del “cambio de mando” la tarde del martes junto a Ángeles Araya.

“Quiero agradecer a todos quienes hacen esta maravillosa obra diaria. Este trabajo enorme, gigante. Tenemos un equipo desplegado desde la madrugada para entregarle la información a ustedes“, dijo.

“Gracias por dejarme ser quien soy”, dijo el animador – Canal 13

“Le agradecemos a todos, en nombre del equipo y, en términos personales, gracias por dejarme ser quien soy en un espacio tan importante“, agregó.

Por último, se refirió a su llegada al programa social de Canal 13. “Llegaremos junto a Angélica (Castro) a abrazar a Ángeles Araya, que tiene una nueva misión”, comentó.

Sergio Lagos hablaba del nuevo proyecto matinal de la estación, el que se caracterizará por un mantener un eje informativo. Según señalaron en un comunicado desde Canal 13, la conducción recaerá en las reconocidas periodistas Mirna Schindler y Ángeles Araya.