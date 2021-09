Famosas de baja estatura que nos enseñan a “alargar” las piernas con outfits poderosos

No todas las celebridades son tan altas como imaginamos sin embargo, cuando las vemos sobre el escenario o en sus fotos, se ven altas y poderosas.

Y es que aunque no es malo tener baja estatura, hay ciertos secretos de estilo que puedes aprovechar para lucir más alta y estilizada. Estas famosas son expertas en eso. Te sorprenderá saber cuánto miden y cómo es que logran que sus piernas parezcan kilométricas.

Scarlett Johansson

La poderosa Black Widow mide 1.60 mts de altura pero sin duda luce mucho más alta. Ella es una de las mujeres de las que más se habla en Hollywood pues no sólo es hermosa y talentosa sino que también está en la lista de actrices con mayores ganancias. Ahora, ¿cómo es logra estirar su figura? Abraza los atuendos de cintura alta. esto es especialmente importante enmarcar tus curvas y estilizar tus piernas. Usa faldas midi y de tubo. Ayudará a crear la ilusión de que la parte media de su cuerpo es mucho más larga de lo que realmente es.

Reese Witherspoon

La actriz de “Legalmente Rubia” mide 1.56 metros de altura pero definitivamente sabe cómo sacar partido a su look para lucir más alta y estilizada. Reese es amante de los vestidos y siempre procura tener uno a la medida para cada ocasión. El secreto está en optar por uno con cintura definida o un top con lazo a la cintura para dar la ilusión de que tus piernas son más largas, haciéndote lucir más alta.

Salma Hayek

La actriz mexicana es una de las más exitosas de Hollywood. Con sus 1.57 metros de altura, ella sabe sacarle partido a su armario para lucir más alta y poderosa. Para lograr este efecto, ella opta por usar vaqueros de pierna acampanada. La pierna abocinada se ajusta bien a su trasero y muslos y se ensancha gradualmente por debajo de las rodillas. Este es un diseño genial que es extremadamente favorecedor para las mujeres con piernas más cortas.

Camila Cabello

Camila Cabello es la mujer del momento por sus pegajosas melodías, belleza y carisma. Además, ella se ha encargado de poner en alto el mensaje de amor propio sobre dejar de estar en guerra con tu cuerpo. La cantante mide 1.57 metros de altura, pero definitivamente sabe vestir para lucir mucho más alta. ¿Su secreto? Usar pantalones que muestren sus tobillos. Al igual que con los dobladillos cuando se trata de faldas y vestidos, lo mismo puede decirse de los pantalones y jeans. Esto da la ilusión de que sus piernas son más largas para el pantalón e inmediatamente suma unos centímetros a su altura.

Kim Kardashian

Empresaria y estrella de televisión, el emporio multimillonario de Kim Kardashian no es ningún secreto. Esta celebridad mide 1.57 metros de altura pero pareciera ser mucho más alta. El secreto de esta ilusión no está en el Photoshop ni tampoco en usar zapatos de tacón altísimo sino en apostar por un look monocromático, usualmente en tonos nude o pastel.

Ariana Grande

La intérprete de “One Last Time” es sin duda una de las estrellas del momento. Su voz y su presencia escénica son poderosas y sin importar sus 1.53 metros de altura, ella siempre da pasos agigantados hacia la cima. Uno de sus secretos para estilizar su figura y hacer que sus piernas luzcan más largas es la combinación de crop tops con pantalones de cintura alta.

