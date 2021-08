La estrella de la música no se concibe ni como hombre ni como mujer.

En mayo, la célebre cantante Demi Lovato se sincero con todos sus seguidores y publicó un video y un extenso texto en su perfil de Instagram en los que explicó que desde esa fecha ella se considera —y así quiere que la vea el mundo— de género no binario.

En términos simples, la estrella de la música y exestrella infantil de Disney, de 29 años, no se concibe ni como hombre ni como mujer.

Y que ahora Lovato no quiere que se dirijan a su persona con los pronombres “ella” ni “él”, sino que pide que se use “they”, que se traduciría literalmente como “ellos”.

Dicho pronombre en inglés es el que se utiliza para las personas no binarias y en español suele trasladarse como elle.

Un estilo único

Ahora, ese modo de vida no binario de Demi Lovato también se refleja en su estilo de vestir, en sus atuendos y prendas.

Por lo general, las mujeres no binarias se inclinan al estilo Genderqueer, que se define como la expresión de una identidad que no se ajusta a las normas culturales y sociales típicas de género.

Las prendas de vestir son una combinación única y original de diseños para hombres y mujeres.

Te presentamos cuatro atuendos que definen el estilo no binario de Demi Lovato:

Con este estilo totalmente “black” y bastante masculino con pantalón y chaqueta de cuero con bolsillos laterales, Demi animó a todos sus seguidores a seguir sus propios deseos en cuanto a la moda antes que los de los demás piensen.

Con un outfit totalmente azul eléctrico y bastante atrevido, sexy. El blazer con cuello en V totalmente abierto le dio un toque más femenino.

Este look no binario de Demi Lovato es perfecto porque no está fijada a un género específico y es capaz de cambiarla con el tiempo.

Con este atuendo, Demi Lovato eliminó el sexismo, los estereotipos de género, las barreras y las etiquetas. Ella logró conseguir expresarse de manera libre sin la necesidad de tener que catalogarse de ninguna forma.

Un clásico del estilo de moda de las mujeres no binarias son las chaquetas masculinas. En esta ocasión ella optó por usar un blazer básico de tela satinada verde We11Done. El pantalón a la cintura reveló sus caderas anchas y le dio un toque bastante sexy a su atuendo.

