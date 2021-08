Selena Gómez prueba que las mini faldas están de regreso y enseña cómo llevarlas

Selena Gómez es una de las famosas más talentosas que demuestra que puede hacerlo todo y muy bien.

A sus 29 años sigue triunfando en la música, actuación y en el mundo empresarial, con su línea de maquillaje, Rare Beauty.

Además, la celebridad se ha convertido en toda una inspiración y un ejemplo de moda y elegancia, que impone tendencias.

La famosa demostró que las mini faldas están de regreso este 2021 y puedes lucirlas en los looks más elegantes y modernos a cualquier edad.

Selena Gómez enseña a llevar una mini falda en looks elegantes

Mini falda de cuadros

Para la nueva serie que protagoniza para la plataforma Hulu, Only Murders in the Building, Selena lució hermosa con un look de falda muy elegante.

La celebridad llevó una falda corta de cuadros en tonos marrón, negro y blanco, que combinó con un suéter amarillo y unas pantimedias negras.

Complementó este atuendo con unos botines en tono marrón, un look ideal para el otoño.

Mini falda de cuero

La celebridad lució muy elegante y sofisticada con un atuendo lleno de estilo con una falda corta.

Selena llevó una mini falda de cuero en tono marrón, que complementó con una camisa de mangas largas con puntos negros, rojos y blancos.

Para este look optó por unos hermosos y modernos botines en tono negro, con el que derrochó clase.

Falda corta con medias de red

En su reciente sesión de fotos para la revista Elle, Selena sorprendió con un look retro, al estilo de Marilyn Monroe.

La celebridad lució una falda corta en tono rosado, con borde negro, y la combinó con una camiseta negra.

Además, impuso tendencias llevando unas medias de red, y complementó con tacones, mostrando el look más chic para el 2021.

Mini falda con botas altas

También deslumbró con un look muy sexy y elegante en “total black” compuesto por una mini falda y blusa.

Y para darle un toque chic y aún más elegante optó por lucir unas maxi botas en el mismo tono y un maxi abrigo.

Mas de este tema:

Adamari Lopez en looks de mezclilla impone la tendencia más audaz para mujeres de 50

Orlando Bloom reflexiona y cuenta como casi pierde la vida

Adamari Lopez prueba que las prendas coloridas y floreadas te ayudan a rejuvenecer

Te recomendamos en video: