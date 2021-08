Tercera temporada de “You” ya tiene fecha de estreno y estos son todos los detalles

Después de una larga espera, Joe Goldberg volverá a expresar sus psicóticos pensamientos a través de las pantallas de Netflix en una tercera temporada de la serie You, esta vez con una historia completamente diferente.

Será el próximo 15 de octubre cuando la nueva entrega llegue a las pantallas de la plataforma de streaming y los fanáticos puedas sorprenderse con la historia de este psicópata.

Una vez más Goldberg está luchando con sus pensamientos y está dispuesto a ejecutar un nuevo plan, pero en esta ocasión tiene a alguien muy importante a quien proteger, su recién nacido hijo Henry, quien nació de su relación con la también asesina, Love.

El apasionado por los libros tiene nuevos objetivos en su vida, pero nada es más importante para él que ser un ejemplo a seguir para su hijo, sin embargo el suspenso psicológico que caracteriza a la serie no quedará de lado en esta tercera temporada.

De esta manera, no sería extraño que Joe se enfrente a una nueva obsesión, especialmente después de tener a su lado a Love, quien lo acepta tal y como es, sin importar cuántos crímenes haya cometido en el pasado.

Además de revelar la fecha de estreno, Netflix también dejó varias imágenes de lo que será la nueva trama y las teorías no han tardado en invadir las redes sociales.

Estas son las imágenes reveladas sobre la tercera temporada de “You”

Para el anuncio de la tercera temporada, la producción organizó una “revelación de nombre” del hijo de Joe y Love.

Este 30 de agosto, Netflix compartió un video en el que no solo se revela la fecha de estreno, sino el nombre del pequeño Henry, a quien conoceremos en el estreno de la serie.

En el video se pueden escuchar los pensamientos de Joe, un estilo que ha caracterizado a la serie, sin embargo, esta vez, todo está centrado en su nueva etapa como padre.

El clip muestra el proceso de preparación de un pastel, completamente blanco con un relleno rojo que hace alusión a la sangre derramada por las víctimas del psicópata.

“La historia de tu madre y la obsesión de tu abuela por referirse a ti como la reencarnación de Forty, no te determinará. No esperábamos un niño, mentiría si dijera que la idea de un mini yo no es emocionante y para nada desafiante”, son parte de las palabras que pronuncia el protagonista.

