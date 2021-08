Reese Witherspoon con minivestido estampado tiene el look casual más elegante si tienes 40

A sus 45 años, Reese Witherspoon no solo es una consagrada actriz y productora, también una inspiración absoluta a la hora de vestir para mujeres en su franja de edad.

Y es que la estrella fascina en todos los escenarios con sus estilismos sobrios, femeninos y sofisticados siempre fieles a su estilo ladylike al día con las tendencias.

Tal como lo hizo en su último día de vacaciones de verano. Desde un paraíso tropical, la actriz dio cátedra de moda en un look casual chic protagonizado por un vestido básico de la temporada.

El look de Reese Witherspoon ideal para resaltar durante el verano

A través de su cuenta en Instagram, la protagonista de Legalmente rubia compartió este martes 24 de agosto una postal de su último día de descanso en un idílico oasis de arena, sol y mar.

En la foto, la famosa contempla la puesta del sol en la playa luciendo un elegante minivestido indispensable en el guardarropa de verano si tienes 40 años: el de silueta cruzada.

Sentada en una silla de madera frente al mar y con una refrescante bebida en mano, la actriz modeló de lo más natural el vestido corto de vibrante color fucsia con estampado de flores de naranjo.

Como siempre con este tipo de prenda wrap, el diseño era de escote en V, con mangas tres cuartos, detalle cruzado con una lazada anudada a la cintura y dobladillo con volantes.

Reese elevó acertadamente su atuendo para un día en la playa con un par de sandalias adornadas con pedrería. Completó su outfit con algunas pulseras y estilosas gafas de sol oscuras.

En cuanto a su beauty look, la ganadora del Oscar dejó su rubia cabellera suelta para volar libremente con la brisa del mar.

“Bonita dama” y “¡Me encanta ese vestido!”, fueron algunos de los elogios que recibió al pie de la publicación en la red social con más de 250 mil likes.

Un vestido ultra favorecedor de su propia marca

El vestido cruzado es ultra favorecedor para todas las mujeres de 40 años porque realza la figura, es cómodo y logra que la persona que lo use se sienta sensacional.

El romántico traje estilo pradera que Witherspoon eligió para derrochar estilo su último día en el edén es específicamente el modelo “Wynnona” de su firma de moda Draper James.

Este diseño es perfecto para cualquier ocasión durante los meses de calor, ya sea en la ciudad o en la piscina. Además, se conjuga a la perfección tanto con sandalias y tacones como con tenis.

La empresaria lo ha demostrado portando el traje “Wynonna” en varias oportunidades en el pasado.

Como en esta salida casual, en donde lo llevó combinado con un cárdigan blanco y sandalias de tacón en tono nude.

Las lecciones de moda de Reese Witherspoon para mujeres de 40

Asimismo, aunque parece un atavío bastante sencillo, la actriz de The Morning Show dio importantes lecciones de moda con esta apuesta estilística ideal para mujeres en su cuarta década de vida.

En primer lugar, Reese demostró que para vestir elegante y a la moda a los 40 apelar a un básico es infalible.

Este tipo de piezas no fracasan y su versatilidad permite crear una infinidad de estilismos solo con un cambio de complementos.

Durante el verano, el vestido cruzado con print floral es uno de estos clásicos.

Por otro lado, la madre de dos desterró una vez más ese mito de que al llegar a los 40 solo se pueden vestir colores neutros.

Es necesario reinventar el armario con prendas en todos los colores dentro de la gama que mayor te beneficie. Igualmente es importante incluir estampados coloridos.

Por último, dejó claro que lo más sustancial es vestirse de manera que nos represente. Tal como lo hizo ella en el final de su vacación, tan estilosa y fresca como siempre.

Descubre tu estilo si aún no lo has hecho, adáptalo a tu silueta y estarás lista para crear looks elegantes que no solo te queden, sino que te hagan sentir bien a los 40 o a cualquier edad.

