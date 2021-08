Camila Cabello y su poderoso mensaje sobre el descanso para tener buena salud mental

De forma inesperada, Camila Cabello se está convirtiendo en una de las famosas que más inspira con sus mensajes sobre la autoaceptación y la salud mental.

El más reciente llegó a través de su cuenta de Instagram donde la cantante de Señorita se pronunció a favor del descanso y criticó la cultura de la productividad tóxica que empuja a las personas a obsesionarse con el trabajo, mientras se culpabilizan por disfrutar de tiempo libre.

La postal con la que Camila Cabello se declaró a favor del descanso.- Instagram @camila_cabello

“Antes, literalmente, no tenía más remedio que detenerme y quedarme quieta, no sabía lo que era el equilibrio entre el trabajo y la vida“, confesó la nueva actriz de la versión live action de Cenicienta para Amazon Prime Video.

“Me sentí culpable durante los días libres porque sentía que no estaba siendo productiva o que podía estar haciendo más. Estaba completamente agotada y sentía que ya no podía hacer esta carrera“, agregó a su declaración.

Sin embargo, la cuarentena le sirvió a Camila Cabello para poner pausa en su vida y elevar su amor propio

Priorizando actividades donde se relajaba, disfrutaba genuinamente sus pasatiempos, mejoró sus relaciones interpersonales y hasta hizo espacio para realizar ejercicios, de acuerdo con RTVE.

La actriz y cantante lucha por mantener el balance entre su vida personal y laboral.- Instagram @camila_cabello

Con este importante cambio en su mentalidad, la artista de raíces cubanas confesó que vio una transformación muy positiva en su vida: “comencé a sentirme inspirada de forma natural, apasionada y mucho más creativa. Hoy en día no me siento culpable por tomarme un tiempo libre”.

Camila Cabello invitó a sus más de 55 millones de seguidores a hacer lo mismo porque “sin descanso y tiempo para la alegría, la pereza y el juego nos sentiremos agotadas, estresadas, tristes y exhaustas”.

