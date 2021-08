Selena Gomez se une a Camilo para un nuevo tema y fanáticos no pueden esperar

Selena Gomez cada está más cercana al público latino, pues no ha parado de hacer colaboraciones con diferentes artistas de habla hispana y ahora es el turno del cantante colombiano Camilo para ser su compañero en un nuevo tema musical.

Fue a través de las redes sociales que los artistas anunciaron que el próximo viernes 27 de agosto lanzarán su primera colaboración juntos con un tema llamado “999”.

“Mi canción “999” con @selenagomezsale este viernes!! Y LA TRIBU ESTÁ FELIZ!!!”, escribió el colombiano a través de su cuenta de Instagram, mientras que la intérprete de “Lose You To Love Me”, retuiteó la publicación.

Mi canción "999" con @selenagomez sale este viernes!!

Y LA TRIBU ESTÁ FELIZ!!!

Presave NOW!https://t.co/eG5EbCcgVt pic.twitter.com/KTx40BP4qr — Camilo (@CamiloMusica) August 23, 2021

Además, la artista escribió un fragmento de la canción, por lo que muchos tienen altas expectativas al respecto.

“1,000 yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve…si tú quieres ir a 1000...”, tuiteó la famosa.

No cabe duda de que la voz de Camilo se ha apoderado de todos los rincones de Latinoamérica, mientras que Selena es una de las artistas más queridas de los últimos años a escala mundial.

1,000 yo sé que piensas en mí y el corazón se te mueve…si tú quieres ir a 1000… — Selena Gomez (@selenagomez) August 23, 2021

Es por eso que esta es una de las colaboraciones que ha generado más emoción entre los fanáticos después de que la cantante interpretara “Baila conmigo” junto a Rauw Alejandro, “Dámelo To” con Myke Towers y otros temas.

Selena Gomez y Camilo emocionan a sus fanáticos más fieles

En pocos minutos la información revelada por los artistas generó todo un revuelo en redes sociales por lo que los fanáticos mostraron su emoción de diversas maneras.

Muchos dedicaron mensajes de felicitaciones a ambos artista y expresaron lo felices que se encuentran por esta inesperada colaboración.

Además, los fanáticos del colombiano revivieron una entrevista en la que ya había manifestado que para él era un sueño realizar una colaboración con Selena.

“Me daría mucha ilusión hacer una canción con Selena Gomez. Me gustaría, me encanta su identidad y la manera en la que interpreta”, manifiesta en el clip.

Ahhh y pensar Cami que era un sueño cantar con ella ✨los sueños SE CUMPLEN !! ⛺️ pic.twitter.com/9UoB8ALnLr — ANDREA ◡̈ (@Andreabrrzz) August 23, 2021

