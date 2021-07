Selena Gomez brilla en el nuevo tráiler de la serie ‘Only Murders in the Building’

Selena Gomez se ha convertido en una de la artista más adimaradas del mundo, pues no solo tiene un talento extraordinario tanto para la actuación como para la música, sino que han enfrentado diversas batallas en su vida.

Durante un largo periodo, la famosa estuvo alejada del ojo público, pero fue en 2019 cuando Selena decidió volver con todo y retomar todos sus proyectos, tanto musicales como empresariales.

Instagram @selenagomez

En el mundo de la actuación, Gomez ha mantenido un perfil un poco más bajo y aunque sí ha hecho algunos proyectos, todos han sido muy discretos.

Ahora esto cambió, pues la joven destacará en un papel mucho más más maduro y como protagonista en la serie Only Murders in the Building.

Instagram @selenagomez

En la producción interpretará a Mabel Mora en una trama de comedia creada por Steve Martin y John Hoffman.

Aunque todavía no salen demasiados detalles acerca de la trama, un tráiler adelantó un poco de lo que será la actuación de Selena.

En el tráiler oficial de la serie de comedia de Hulu, el improbable trío de Selena, Steve Martin y Martin Short, se obsesiona con el asesinato de un empresario idiota a solo unos pisos de distancia, a medida de que avanza la historia, más y más sospechosos emergen.

Selena Gomez regresa con todo en un papel protagónico

En los últimos años, los fanáticos de la cantante han mostrado más apoyo que nunca, pues vivió varios años llenos de dificultades tanto emocionales como de salud física.

Recordemos que hace varios años, la actriz fue diagnosticada de lupus, una enfermedad que le produjo un grave fallo renal que la llevó a ser sometida a un trasplante de riñón que le salvó su vida.

El lupus, un trastorno bipolar y otras circunstancias también la afectaron emocionalmente, por lo que sufrió una grave crisis emocional que la obligó a ser internada hasta estabilizarse.

Instagram @selenagomez

Selena Gomez demostró que es una persona determinada, por lo que se enfocó cien por ciento en su bienestar durante un largo periodo, sin embargo cuando regresó a sus proyectos lo hizo con fuerza.

Hoy en día no solo está teniendo éxito en sus proyectos artísticos, sino que tiene una de las empresas de maquillaje mejor consolidadas del mercado como es Rare Beauty.

Más sobre este tema:

Jennifer Aniston le dedicó un tierno mensaje a Selena Gomez por su cumpleaños

Las veces que Selena Gomez lució looks andróginos y deslumbró con su estilo

“No me supiste valorar”: las lecciones de Selena Gomez para superar un corazón roto

Te mostramos en video: