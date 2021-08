Critican a A-Rod por lanzar indirecta a Jennifer Lopez a meses de su ruptura

Jennifer Lopez sigue dando mucho de qué hablar desde que se separó de Alex Rodríguez y retomó la relación que había tenido con Ben Affleck hace poco más de una década.

Ahora que la llamada “Diva del Bronx” está rehaciendo su vida al lado del actor, ha dejado claro que no necesita nada de su ex, ni siquiera el ujoso auto deportivo que le regaló cuando estaban juntos.

Según los reportes, J.Lo le devolvió el Porsche rojo a Rodríguez, dividiendo opiniones respecto a si hizo lo correcto o no.

Eso sí, las críticas se dispararon en cuanto el deportista publicó una fotografía en la que aparece posando junto al automóvil. “Soy super realista”, se lee en la descripción, haciendo referencia a que no va con pretensiones.

“Parece que Jen no sólo te dejó sino también el auto rojo”. “¿Cómo para qué presumir la foto? Me parece de mal gusto”. “Alguien está ardido y no ha superado a su ex”. “Tienes el auto pero sigues sin tener a Jlo”. “Qué salvaje publicar una foto con el mismo auto que le regalaste a Jlo”. “Este hombre ya no sabe cómo llamar la atención”, expresaron usuarios en redes sociales.

El Porsche 911 GTS que la estrella retirada de los Yankees le había regalado a la intérprete de Jenny From the Block tiene un valor de más de $ 140,000 dólares y fue en honor a su cumpleaños.

Ésta no es la primera vez que Rodríguez landa una “indirecta” a la cantante pues a unas semanas de haber terminado, publicó una extraña fotografía en su cuenta de Instagram.

En la imagen, el ex beisbolista aparece cenando con sus hijas al lado de tres asientos vacíos en los que habrían estado J.Lo y sus hijos. “Estoy súper con los pies en la tierra”, subtituló la foto aparentemente extremadamente puntiaguda.

Aunque algunos se dedicaron a darle ánimos y halagar a su familia, otros lo criticaron por querer “llamar la atención”.

“Se está haciendo la víctima”. “Por dios ya que supere a esa mujer, ella no está sufriendo por él”. “A ella ya eso le vale y lo hace bien ; en estos tiempos ya nadie valora el amor y el respeto”. “Este se sigue queriendo colgar de la fama de Jennifer”, expresaron.

Posterior a eso, A. Rod también fue captado cenando solo en la ciudad de Nueva York, con un semblante triste, según describieron los encabezados.

Las mujeres siempre somos cuestionadas cuando cambiamos de pareja o hacemos algo nuevo tras una ruptura. Pero cuando se trata de ellos, no parece haber problema y hasta es celebrado.

Mientras que algunos aplauden que la cantante esté aprovechando el tiempo y demostrando que se mantiene firme tras la ruptura, otros la han criticado por haber “superado tan rápido” a Rodríguez.

“Esta no se esperó ni un día y ya tenía otro”,”como siempre cambiando de hombres como de ropa interior”, “qué rápido se olvida del ex”, son comentarios recurrentes en las publicaciones sobre Jennifer.

Claro, cada quien vive su propio proceso y mientras algunos se toman meses o años para sanar las heridas de una ruptura, otros pueden reiniciar su vida amorosa en menos tiempo.

Es momento de asumir que las mujeres debemos seguir un manual lleno de presiones sobre lo que debemos hacer y cómo debemos ser. No le debemos nada a nadie, no tenemos por qué guardar “luto” luego de una ruptura y mucho menos tendríamos que quedarnos donde no somos felices sólo para no ser juzgadas.

