Adamari López demuestra que las mujeres fuertes no se estancan en el pasado, aprenden de él

Luego de meses de anunciar su separación, Adamari López y Toni Costa han demostrado estar más cerca que nunca, tomando a los fans por sorpresa.

Y no es que haya habido una reconciliación que los llevara a retomar la relación sino que ambos están viendo juntos por su hija Alaia.

A través de sus redes sociales, Adamari compartió un video en el que aparece, Toni y su hija haciendo una demostración de karate en casa.

Ahora que el bailarín español está cumpliendo años, la conductora aprovechó el material para enviarle una felicitación, agradeciéndole por su hija.

“¿Feliz cumpleaños Toni! Gracias por regalarme a Alaïa, mi tesoro más preciado”, escribió Adamari.

Mientras que algunos han expresado en redes sociales que entre ambos aún hay amor y que deberían volver a estar juntos, otros criticaron a Adamari por escribir una felicitación “demasiado seca”.

La realidad, es que la conductora ha dejado muy claro que ella no se estanca en el pasado y que todo lo sucedido le ha dejado valiosas lecciones de resiliencia.

Una separación siempre duele pero no tienes por qué quedarte donde no eres feliz.

Las mujeres siempre hemos vivido con la idea de que una separación o divorcio es igual a un fracaso, que terminar una relación nos condena a estar solas y que si no pudimos construir algo con otra persona, es porque no hicimos lo suficiente.

Facebook/ Adamari López

El hecho de soltar a una persona con la que has vivido tantas cosas pero que ya no es buena para ti es un proceso duro en el que el dolor y la confusión son inevitables pero necesarios para dar el siguiente paso.

Un nuevo comienzo

Mientras que muchos esperan ver a Adamari rehacer su vida (o volver con Toni), ella ahora ha estado más enfocada que nunca en transformar su cuerpo.

La puertorriqueña ha dejado el pasado atrás y sin importar el qué dirán, ella está trabajando en sentirse mejor y en ser un ejemplo positivo para su hija.

A veces, lo correcto es lo más difícil y puede doler demasiado. Sanar es todo un proceso, pero vale la pena. Si eres lo suficientemente valiente como para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo saludo.

Si algo nos ha enseñado Adamari es que no tenemos que vivir la vida acorde a lo que los demás esperan ni tampoco tenemos que ser o vestirnos para gustarle a nadie más que a nosotras mismas.

Mientras que algunos expresan admiración a Adamari, otros señalan el cambio que está teniendo como algo negativo pues ahora “enseña más”. Y por supuesto, no faltan los que insisten en que recurrió a una cirugía para bajar de peso.

Quienes sólo están enfocados en su físico, olvidan todo lo que la conductora ha tenido que superar y cómo es que siempre se ha mantenido firme.

Por fortuna, la puertorriqueña ha aprendido a no hacer caso de los malos comentarios y ella sigue usando lo que quiere, como quiere. Es así como nos ha enseñado a amar nuestro cuerpo, a ser felices con lo que somos y con lo que tenemos. Ella ha hecho que todas se sientan identificadas sin importar la talla o el color de piel .

Para celebrar su cumpleaños, Toni publicó una imagen en su Instagram y la acompañó con un sincero mensaje. “Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a USA, donde he conseguido lo inimaginable en mi vida, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí y si volviera 10 años atrás querría vivir lo mismo hasta ahora”, escribió.

