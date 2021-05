5 señales que mostraban que la separación de Adamari y Toni era eminente

Adamari López es una de las figuras más queridas del espectáculo latino por su carisma y su belleza. Día a día conquista a todos con su gran sonrisa, a través del matutino Hoy Día. Recientemente la conductora sorprendió a todos con el anuncio de su separación del bailarín Toni Costa, con quien llevaba 10 años de relación.

Aún cuando su relación con Toni siempre fue muy admirada por el gran equipo que hacían, los fans comenzaron a sospechar de que la separación se veía venir.

El último mensaje de Toni

El bailarín solía comentar en cada una de las publicaciones de Adamari e incluso la defendía de las críticas. Sin embargo, hacía tiempo que no expresaba nada en sus fotos. “Admiración total”, escribió Toni el 14 de marzo en un imagen en la que se ve un comparativo de la conductora durante su reto fitness.

Momentos de ausencia

Ambos son muy activos en sus redes sociales y siempre están compartiendo historias de su día a día junto a la pequeña Alaïa. Los fans comenzaron a notar que Toni no aparecía en las historias de Adamari y que ella no aparecía en las de él. Esto levantó sospechas de que no estaban juntos.

Adamari asistió sola a los Latin Music Awards

La llamada “Chaparrita de Oro” causó gran sensación al aparecer con un sexy vestido negro de lentejuelas en los Latin Music Awards. Pero fue una gran sorpresa que no estuviera acompañada del bailarín, quien siempre estaba a su lado en esos eventos.

El entrenamiento de Adamari cambió

La conductora comenzó un reto en 2019 para bajar de peso, no sólo por moldear su cuerpo sino para mejorar su salud física y mental. En un principio se veía que Costa estaba fungiendo como su entrenador y acompañante de rutinas en casa pero de un momento a otro, dejó de figurar. Aunque Adamari simplemente pudo haber decidido llevar el reto con una entrenadora externa, para los fans fue una señal de que algo no estaba bien entre ellos.

El tiempo con Alaïa

Otra situación que despertó sospechas en los fans de una separación fue el tiempo que ambos compartían con su hija Alaïa. Y es que en el pasado, los tres siempre estaban juntos en sus días libres pero hacía tiempo que cada uno parecía tener tiempos separados con ella.

La historia de amor de Adamari y Toni comenzó en el baile.

Durante el inicio de Mira quién baila all stars, Toni Costa también tuvo que enfrentar la influenza que aquejó a su esposa, lo cual provocó que estuviera en casa, bajo cuidados especiales. Pese al mal rato que pasaron, el bailarín aseguró que eso les dejó una gran experiencia de amor.

“Aprendimos que hay un amor muy, muy grande hacia ella. Nos llegaban un montón de mensajes de gente orando de todo el mundo, así que creo que entre eso y la gran labor de los médicos todo fue bien”, aseguró.

Toni estuvo presente cuando Adamari se encontraba superando el cáncer de seno que padeció. Fue una etapa de disgustos y peleas pero ambos centraron sus esfuerzos en conseguir su sueño de permanecer juntos y formar una familia.

La puertorriqueña ha sido muy abierta con respecto a su vida privada, siempre con la intención de inspirar a otros. Ahora no es la excepción y a través de su comunicado ha dejado claro que se mantendrá fuerte.

“He decidido separarme de Toni…Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento, cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaïa”.

