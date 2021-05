Adamari Lopez nos inspira a transformar nuestro cuerpo por amor propio

Adamari López ha tenido una transformación impresionante que va más allá de la pérdida de peso que ha tenido pues su salud física y mental también han mostrado una gran mejora.

A veces, puede parecer imposible comenzar y seguir un plan de pérdida de peso saludable, especialmente cuando el día a día está lleno de situaciones agobiantes. Sin embargo, la conductora se ha convertido en una de las celebridades que más nos inspiran.

A través de sus historias de Instagram, Adamari ha compartido todo el proceso por el cual ha pasado para esta transformación.

Instagram/ Adamari Lopez

Desde entrenamiento con pesas hasta su menú del día y rutina de skin care, la llamada “Chaparrita de oro” nos enseña a lo importante que es el amor propio cuando se trata de hacer un cambio.

El tamaño de tu cuerpo no define tu valor ni tampoco resuelve todos tus problemas pero sin duda, una transformación por amor propio hace una gran diferencia en tu día a día.

Lo importante para la salud no es el tamaño de su cuerpo o los números en una escala, sino practicar el cuidado personal y mover su cuerpo de una manera que le sienta bien. Tira tu balanza, diablos, rómpela con un mazo. Los números en una escala no pueden decirte lo increíble que eres como humano o el valor que aportas al mundo.

La clave está en la determinación

“En estos tiempos donde nos tenemos que quedar en casa es bueno buscar alternativas para mantenernos unidos, distraídos y en familia. Voy a empezar a hacer una serie de ejercicios en mi casa, vamos a hacer un circuito con cuerdas, escaleras, conos, abdominales en el piso”, dijo la puertorriqueña en una ocasión.

Fue desde finales del 2019 que la conductora se propuso a bajar de peso mediante un reto y desde entonces ha estado muy comprometida con llevar una dieta sana y haciendo mucho ejercicio. Es así como a lo largo del 2020, Adamari compartió las diferentes rutinas que estaba haciendo desde casa, junto a su marido y su hija.

¿Qué nos ha enseñado Ada en este tiempo de cambio?

Mantenerte motivada no es tan difícil cuando tienes claras tus metas. Piensa por qué quieres bajar de peso. Esto le ayudará a estar comprometida y motivada para alcanzar sus objetivos de pérdida de peso.

Adamari ha dejado claro que no está concentrada sólo en bajar de peso sino en llevar una vida más saludable que la haga sentir mejor todos los días.

Lo que digan de ti no importa. Concéntrate en tu progreso y siéntete bien con lo que estás logrando. La conductora de Hoy Día siempre recibe muchos halagos pero también críticas en torno a su imagen pero ella no se deja intimidar. La clave está en no dejar que las personas malas te impidan ver lo bueno en ti misma.

Celebre tus éxitos. No importa qué tan pequeños sean, cada paso cuenta. Mantén la cabeza en alto y el corazón latiendo de amor hacia lo que ves en el espejo cada que te despiertas, porque será lo que te lleve a protegerte de los demás y seguir cumpliendo tus metas.

Si algo nos ha enseñado Adamari durante este tiempo es que debes confía en ti y concéntrate en tu propio progreso. Siéntete bella, usa ese vestido que te hace sentir sexy, sonríe, consiéntete y no dejes que nadie apague tu brillo nunca.

