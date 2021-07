Es momento de dejar de criticar a Adamari López por su cambio de imagen

Adamari López siempre ha sido una de las figuras más queridas del espectáculo latino por su gran carisma y belleza.

Tras la separación del bailarín Toni Costa, con quien llevaba diez años, la conductora ha sorprendido con una transformación completa, convirtiéndose en un ejemplo de fuerza y determinación.

Eso sí, mientras que algunos se han dedicado a llenarla de halagos y aplaudir su proceso, otros sólo están enfocados en criticar y cuestionar sus decisiones.

Recientemente la conductora se dejó ver más fabulosa que nunca luciendo un jumpsuit blanco con escote en V. Sin duda se trata de un modelo que estiliza su figura, dejando ver lo mucho que ha trabajado en su cuerpo.

Aunque la imagen publicada en el Instagram de Hoy Día se llenó de buenos deseos, también hubo comentarios señalando que Adamari había recurrido a una intervención quirúrgica para bajar de peso.

Es válido hacernos los arreglitos q queramos.. pero lo q no es válido es mentirle a sus seguidores, para mi es una mujer con cero credibilidad, sus seguidores no se merecen sus mentiras

“Por dios!!! los ejercicios no ponen una figura así tan rápido”. “Qué mal mensaje dejan para las mujeres que tratan sin éxito de adelgazar. Me pregunto cuándo va a decir la verdad de su cirugía bariatrica, para no frustrar a más mujeres y hombres”. “A mi que nadie me diga , pero ella se hizo su lipo”, expresaron algunos en la publicación.

Ese mismo día, Adamari apareció en un segmento en el que hizo una rutina de ejercicio al lado de un entrenador. “El balón gástrico le hizo de gran ayuda a Adamari”, “claro, después de una cirugía ¿quién no se vería así?”, comentaron.

Por supuesto, también hubo quien defendió a la “Chaparrita de oro”, alegando que está en todo su derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo y que su proceso para transformar su cuerpo ha estado lleno de dedicación y esfuerzo.

“Quizá se pudo a ver hecho algo pero no todo, ya tiene rato haciendo ejercicio, se nota su cara su cuello sus hombros trabajados, no sean víboras”. “Ya dejen de molestar!!! es válido hacernos los arreglitos que queramos. Es su cuerpo y punto”, “Ella no tiene que darle gusto a nadie”, defendieron sus fans.

En otras ocasiones, los internautas han criticado la nueva imagen de Adamari, asegurando que ahora sólo se dedica “a enseñar de más”.

Desde que inició el reto de Ada en 2019, ella ha dejado claro que su intención no es bajar de peso sino sentirse mejor física y mentalmente.

Si algo nos ha enseñado Adamari es que no tenemos que vivir la vida acorde a lo que los demás esperan ni tampoco tenemos que ser o vestirnos para gustarle a nadie más que a nosotras mismas.

Quienes sólo están enfocados en su físico, olvidan todo lo que la conductora ha tenido que superar y cómo es que siempre se ha mantenido firme.

Hace unos días, la conductora anunció que se daría unas vacaciones para recuperar energía. La cuenta del programa compartió una imagen en la que se ve muy sonriente, lista para salir de viaje pero lo que sorprendió a todos fue que se veía “como en sus buenos tiempos” y que incluso el divorcio “le restó años”.

