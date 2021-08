Así ha cambiado ‘Roxana’, la villana de “Amigas y rivales”, a 20 años de la novela

Toda gran telenovela cuenta con villanos memorables y el melodrama juvenil Amigas y rivales (2001) no fue la excepción.

La producción encabezada por Michelle Vieth, Adamari López, Ludwika Paleta y Angélica Vale tuvo varios antagonistas que complicaron las vidas del cuarteto protagónico.

Sin embargo, entre todos estos, sin dudas destacó con sus villanías la malvada ‘Roxana Brito’, la segunda esposa de ‘don Roberto De la O’.

‘Roxana’ de “Amigas y rivales” | Captura video

En la trama, ‘Roxana’ es una mujer muy guapa y en apariencia la esposa perfecta. Pero esta imagen intachable no es más que una fachada para ocultar un ser criminal e inescrupuloso.

Con su esposo solo se casó por su fortuna, por lo que finge amarlo. En la realidad, ella se siente atraída por su hijastro y no descansa hasta que se convierten en amantes.

‘Roxana’ de “Amigas y rivales” | Captura video

El personaje que tiene de bella lo perversa fue interpretado con maestría por la actriz Joana Benedek.

La intérprete de entonces 29 años de edad llevaba un tiempo destacando en el medio artístico con su talento y belleza.

No obstante, con esta telenovela alcanzó la fama internacional y se inmortalizó en la memoria del público.

Joana Benedek en “Amigas y rivales” | Captura video

El cambio de ‘Roxana’ tras Amigas y rivales

Luego de ganarse los aplausos del público con su extraordinaria interpretación en Amigas y rivales, la estrella rumana continuó imparable ligando participaciones en una telenovela tras otra.

Joana Benedek en “Amigas y rivales” | Captura video

Mi gorda bella (2002), De pocas, pocas pulgas (2003), Barrera de amor (2005-2006), La fea más bella (2006-2007), Destilando amor (2007) y Hasta que el dinero nos separe (2009-2010) fueron las producciones en las que participó.

Asimismo, trabajó en el teatro, el cine y se desempeñó como conductora de televisión.

En el año 2011, no obstante, la famosa villana de melodramas decidió retirarse del mundo del espectáculo tras su participación en la novela Dos hogares.

La decisión de alejarse, pese a ser una de las actrices más cotizadas de la televisión mexicana, estuvo motivada por una razón muy especial: formar una familia con su entonces pareja.

Lastimosamente, este sueño no se pudo concretar. Su relación terminó y su vida dio un vuelco pues Benedek decidió no volver al medio y enfocarse en desarrollar sus verdaderas pasiones.

Joana Benedek en la actualidad

Desde entonces, han pasado 10 años en los que Joana Benedek se ha dedicado a la impartición de talleres de sanación e incursionó con éxito en el mundo de los negocios.

“Tuve una relación muy importante y como queríamos tener hijos, me tenía que dar el tiempo y espacio necesarios”, reveló en una reciente entrevista a TVNotas.

“Lamentablemente no se logró y terminamos luego de seis años. Después me fui a Rumania con mi familia y empecé a dar cursos espirituales”, agregó.

Los cursos que dictan son “terapias de sanación como el Reiki y ThetaHealing formas alternativas para encontrar la salud sin usar medicamentos ni homeopatía”.

“He estudiado mucho la inteligencia emocional y diseñado talleres que he dado en Rumania, Italia, México y España”, develó.

“Con mis talleres enseño cómo administrar mejor las emociones en las relaciones personales y profesionales, muchas empresas me contratan para capacitar a sus empleados”, destacó.

En la plática, confesó que aunque destacó como actriz, nunca tuvo pasión por la actuación. Empero, no destacar regresar con un personaje que la emocione.

“La actuación no ha sido mi pasión, pero me ayudó a vivir mucho tiempo; mi pasión es mi carrera, Psicopedagogía, y por ello me gusta enseñar”, dijo.

“A la actuación no he regresado porque no me han ofrecido un papel que me mueva sentimientos (…)”, señaló.

En cuanto al ámbito empresarial, Benedek vende y es imagen de un suplemento de cetonas para bajar de peso en línea desde hace un par de años.

Vigente en redes sociales

En la actualidad, a dos décadas de Amigas y rivales, Joana tiene 49 años de edad, sigue enfocada en su nueva profesión y se mantiene activa en sus redes sociales.

En Instagram, la empresaria aparentemente soltera cuenta con más de 97 mil seguidores a los que les comparte sobre temas espirituales, motivacionales y da atisbos a su vida.

Asimismo, no duda en presumir su conservada belleza en numerosas postales. En cada una, demuestra que sigue luciendo tan guapa como cuando dio vida a la inolvidable ‘Roxana’ en Amigas y rivales.

Por otro lado, sobre sus logros hasta ahora, la retirada luminaria aseguró sentirse satisfecha.

“Me falta seguir creciendo mental, emocional, espiritualmente, y ojalá que pronto les pueda dar la noticia de que vuelvo a la televisión mexicana”, concluyó al medio citado.

