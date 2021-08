Adamari luce sus canas sin importar el qué dirán y nos enseña a amar nuestra realidad

Adamari Lopez no solo es una de las conductoras más queridas del espectáculo, también se ha convertido en una inspiración para las mujeres.

Es una mujer luchadora y valiente que ha superado las duras pruebas de la vida como el cáncer de mama que la afectó a sus 33 años.

Ahora, a sus 50 demuestra que no hay límites al transformar su imagen, bajar de peso, y cambiar su vida a una más saludable que le permita disfrutar mejor de su hija Alaia.

La celebridad demuestra que con esfuerzo y disciplina se puede lograr lo que sea.

Y a través de sus redes muestra parte de su entrenamiento, dejando ver lo duro que trabaja.

Pero, además, también es una famosa que se muestra real, y deja ver que no todo es perfección, también tiene arrugas y canas y no teme mostrarlas.

Adamari Lopez nos inspira a mostrar nuestras canas con orgullo

En diferentes oportunidades la celebridad ha mostrado sus canas sin ningún tipo de complejos, y recientemente lo volvió a hacer.

Adamari publicó un video en sus historias de Instagram tras correr como parte de su entrenamiento, y con la cara lavada, sin maquillaje.

“Mi gente linda me fui a correr y ahora me toca hacer pesitas, por favor pasen por alto las canas”, dijo la puertorriqueña mientras las mostraba y sonreía, dejando ver que no le importa el qué dirán.

Esta vez lució sus canas con el cabello recogido, llevando una trenza de corona y una cola baja, y se veía hermosa.

“Amo la seguridad de Adita”, “ella es la más hermosa”, “esas canas te lucen”, “gracias por mostrarte tan real”, y “eres tan real y hermosa”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Adamari se une a otras famosas como Sarah Jessica Parker, y la reina Letizia, demostrando que las canas están de moda, y hay que lucirlas con seguridad.

