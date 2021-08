Regina Blandón cambia de look y prueba que a los 30 la felicidad está en ser auténtica

Regina Blandón se ha convertido en una de las figuras más populares del momento en el espectáculo mexicano. Ella ha demostrado ser una actriz multifacética al involucrarse en proyectos de cine, televisión y t4eatro, lo que le ha permitido darse a conocer incluso a nivel internacional.

Aunque comenzó desde muy pequeña en el medio, la mexicana saltó a la fama como Bibi P. Luche en la comedia “La Familia P. Luche”, al lado de Eugenio Derbez y Consuelo Duval

Es a través de sus redes sociales que hemos sido testigos de su crecimiento profesional pero también de su evolución física. Recientemente la actriz sorprendió a todos luego de darle un giro de 180° a su look con un tinte pelirrojo.

Instagram

Hasta el momento no sabemos si se trata de un proyecto o de un gusto personal pero los fans ya han inundado las imágenes de halagos. Algunos seguidores señalaron que se parecía a Lindsay Lohan, Christina Ricci o a Emma Stone pues han llevado estilos similares.

Su cambio de look es un recordatorio de que los cambios de look son refrescantes y que además, no estamos para darle gusto a nadie.

Las mujeres siempre estamos sometidas a la presión de vernos “de cierta forma” para ser deseables

Está bien si quieres probar algo nuevo, si quieres cambiar pero lo que sea que hagas, que sea porque tú lo decides y porque eso te hará mejor persona.

Hace unos meses, Regina compartió que había sido criticada por una persona que cuestionó su forma de peinarse pue afectaba su imagen por su tipo de cara. “Como a mí que ayer me dijeron que no me peinara así en cámara porque no se me veía la cara “finita”. CHTM”, reveló la actriz.

La protagonista de “Guerra de Likes” también ha recibido críticas por “dejar de verse bonita” ahora que pasó los 30 años. “Estaba muy bonita de joven pero pasó los 30 y se puso fea. Es lo único destacable de ella”, comentó un usuario. A

nte esto, la actriz expuso su molestia ante la belleza estereotipada y cómo la sociedad presiona a las mujeres sobre no envejecer.

Si algo ha dejado claro, es que llega un punto de la vida en el que una no está dispuesta a soportar opiniones no solicitadas. Por supuesto ella no se deja de nadie y cada vez que llenan sus redes sociales de odio, no duda en contestarles de la forma más contundente.

Y es que hay a quienes se les hace fácil ponerla de blanco de críticas pues consideran que “no tiene talento” ni atractivo físico o que sólo “se cuelga” de sus comentarios polémicos en torno al feminismo.

La actriz ha estado promoviendo información sobre la legalización del aborto, así como sobre los derechos de las personas de la comunidad LGBTQI, lo que ha provocado una lluvia de ataques en sus redes sociales. Esto hizo que incluso fuera víctima de acusaciones falsas para ensuciar su reputación.

Hace unas semanas, Regina salió muy molesta a desmentir que había publicado un tuit ofensivo que decía: “México es tan tercermundista, que le dan más importancia a las niñas y los niños con cáncer que a las y los niñxas trans”

“Vivan y dejen vivir. Qué pena la gente que tiene que recurrir a cosas tan bajas (…) Qué pena más grande me embarga, de verdad, de ver cómo estamos como sociedad y del largo camino que aún tenemos por recorrer”, escribió en su aclaración.

