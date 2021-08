Las veces que Selena Gomez normalizó tener “imperfecciones”

La cantante y actriz Selena Gomez siempre ha sido una de las artistas más queridas por los fans gracias a la honestidad con la que siempre se presenta. Ella no teme a mostrarse tal y como es, con sus cicatrices, rollitos y manchas porque sabe que son parte de su historia.

A lo largo de los años, la intérprete de “Lose You to Love Me” ha aprendido que no tiene que cambiar u ocultar sus “imperfecciones” para darle gusto a nadie. Todo eso que el mundo siempre ha considerado como una debilidad, en realidad tiene toda una historia detrás.

Si algo nos ha enseñado ha enseñado la cantante es a no sentir vergüenza de nuestro cuerpo y sobretodo, a abrazar esas “imperfecciones”.

Selena no teme mostrar sus cicatrices

La cantante tuvo un periodo en el que el Lupus debilitó su cuerpo, provocando que necesitara una intervención de emergencia. Aunque esto dejó una gran cicatriz en su cuerpo, fue lo que salvó su vida. Ahora ella no teme en mostrar su cuerpo, demostrando que no debemos avergonzarnos por las marcas que tenemos.

Las mujeres siempre hemos vivido bajo la presión de vernos perfectas, siguiendo estándares poco reales que terminan haciéndonos sentir inseguras.

“Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé … y estoy orgullosa de eso”, escribió la cantante en una publicación en la que mostró su cicatriz.

Los rollitos también son sexys

La sociedad nos ha hecho creer que tener rollitos o ser una talla extra es un impedimento para sentirnos sexys. Pero Selena demuestra lo importante que deshacernos de la idea de que sólo las mujeres con abdomen plano pueden lucirse en la playa.

La cantante hizo una colaboración con la marca de trajes de baño La’Mariette para demostrarle al mundo que todos los cuerpos son “cuerpo de bikini”.

“Lo que me encanta de esta marca es que celebra a las mujeres que aman sus cuerpos incondicionalmente y se dan a sí mismas la gracia que se merecen”, escribió Selena Gomez en la publicación.

Han sido varias las ocasiones en las que Selena nos ha enseñado que todas podemos usar bikini.

También ha dejado ver su celulitis, recordándonos que todas tenemos esas marcas en nuestro cuerpo ¡y es completamente normal!

La celulitis es una afección cutánea muy común e inofensiva que causa marcas abultadas y hoyuelos en los muslos, las caderas, las nalgas y el abdomen. Ésta puede ser más notoria en algunas pieles que en otras en las que apenas es perceptible pero jamás debe ser un impedimento para que uses lo que quieras y te sientas hermosa.

Alto a las comparaciones

Algo que nos ha enseñado la ex estrella Disney es que merecemos amor, pero para atraerlo, hay que empezar por aceptarnos y trabajar en dejar de compararnos. En sus redes sociales ella se muestra auténtica, sin temor al qué dirán. No importa si tiene manchas, marcas de acné o un abdomen abultado.

Deja de compararte con otros y deja de creer que tienes que ser de cierta forma para que te aprueben porque no estás para complacer a nadie más que a ti misma.

Tener ansiedad no define tu valor

Los trastornos de salud mental también han sido vistos como debilidades e imperfecciones pero Selena siempre ha hablado abiertamente de ellos con el fin de normalizar tenerlos y pedir ayuda.

La estadounidense de 28 años ha pasado por muchos momentos complicados con su salud física y mental, tanto que tuvo que darse una pausa para descansar y recuperarse. Ahora ella ha motivado a sus seguidores a seguir abriendo la conversación y se ha encargado de recordarles la importancia de pedir ayuda.

