Así se ven ahora Mr. Big y otros galanes de series que nos conquistaron

Los fanáticos de Sex And The City se regocijaron de alegría luego de que Sarah Jessica Parker compartiera una serie de fotografías al lado de nada más y nada menos que Chris Noth.

La pareja trajo de vuelta el romance de Carrie Bradshaw y “Mr. Big”(también conocido como John James Preston), haciéndonos suspirar.

Y es que no sólo llenaron las redes sociales de nostalgia sino que también han elevado las expectativas sobre lo que veremos en la esperado reboot de Sex and the City por HBO. Ambos personajes se estarán enfrentando a la caótica ciudad de Nueva York ahora como dos personas en sus cuarenta pero la gran interrogante es ¿qué les espera en su vida de casados?

Por supuesto resulta imposible recordar cómo lucían ambos cuando la serie se transmitía entre finales de los 90 y principios de los 2000.

Mientras esperamos el estreno, aquí te mostramos cómo han cambiado algunos de los actores que interpretaron a esos galanes que nos robaron el aliento.

John Stamos – Jesse Katsopolis

John Stamos se convirtió en uno de los galanes más codiciados de la televisión al interpretar al carismático y rebelde Jesse Katsopolis en Full House de 1987 a 1995. El “tío Jesse” era el favorito de la casa por consentir a sus sobrinas D. J., Stephanie y Michelle Tanner.

Stamos sorprendió a todos al fungir como invitado especial en Fuller House en el reboot de 2016.

James Van Der Beek – Dawson Leery

El actor nos hizo suspirar como Dawson Leery en el drama Dawson’s Creek a finales de los 90s y principios de los 2000. La serie fue sin duda una de las más populares por su trama llena de enredos románticos y una conversación abierta en torno a la sexualidad adolescente.

El personaje de Van Der Beek era un soñador con una mirada que derretía corazones. El actor se alejó de la pantalla para dedicarse a formar una familia aunque uno de sus últimos proyectos fue CSI: Cyber.

Nate Richert – Harvey Kinkle

Harvey definitivamente se convirtió en el sueño de muchas por su galanura y carisma. No sólo era el más guapo de la escuela, también era un amigo fiel y cómplice de Sabrina Spellman. Fue el actor Nate Richert quien dio vida hace más de 25 años.

“Sabrina: la bruja adolescente” se estrenó en 1996, convirtiéndose en una de las favoritas del público. Hoy, todos la recordamos con cariño y aunque Nate se ha alejado de la actuación, seguirá siendo el galán que nos conquistó de niñas.

Kevin Sorbo – Hércules

La serie Hércules: los viajes legendarios se convirtió en una serie de acción y drama que mantuvo a todos al filo del asiento. Estaba basada en la mitología griega y protagonizada por Kevin Sorbo, uno de los galanes de la pantalla hacia finales de los 90s. El actor hizo varias apariciones en la serie Xena.

