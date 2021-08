Las fotos de la hija de Geraldine Bazán que prueban que cada vez se parece más a ella

Geraldine Bazán se ha convertido en una de las famosas más queridas del espectáculo mexicano por su belleza y carisma. Sin embargo, sus hijas Lisa Marie y Alexa Miranda también han llamado la atención por el gran parecido que tienen con ella.

“Las mosqueteras”, como les llama la actriz de cariño, se han ganado el cariño del público por sus ocurrencias en redes sociales y todo parece indicar que están interesadas en seguir sus pasos.

Aunque el divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto acaparó titulares durante mucho tiempo, ambos han llegado al acuerdo de hacer lo mejor por el bienestar de sus hijas.

Recientemente Soto compartió una serie de fotografías al lado de Lisa Marie que dejaron ver lo mucho que se parece a la actriz.

“Cuántas platicas no hemos tenido hija mía Y siempre te diré lo mismo….. ‘ You’ll always be my baby girl’. Te amo con todo mi corazón y siempre siempre estaré para lo que necesites….”, escribió en la publicación de Instagram.