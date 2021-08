Pampita sorprende bailando el caño a dos semanas de dar a luz: “¡La rompió!”

Una gran sorpresa fue la que dio Pampita en un nuevo capítulo de Showmatch, cuando llegó a la pista y bailó el caño con una sensual coreografía a dos semanas de dar a luz.

Recordemos que la argentina se convirtió en madre por quinta vez el pasado 22 de julio, cuando recibió a su hija Ana, la primera de su matrimonio con Roberto García Moritán.

Apenas unas semanas después del nacimiento de la pequeña, Pampita retomó sus labores en televisión y regresó a su programa Pampita Online y a Showmatch. Fue en este último espacio, en donde sorprendió con un baile que le valió los aplausos de los televidentes, del jurado y del animador Marcelo Tinelli.

Pampita bailó el caño a dos semanas de dar a luz – Instagram

“Tremendo, impresionante. ¿Hace cuánto que fuiste mamá?”, preguntó el conductor de El Trece. “Dos semanas”, contestó la argentina. “Dos semanas… ¡La rompió!”, comentó Marcelo Tinelli, evidentemente asombrado.

Pampita explicó que no pudo hacer muchas acrobacias en el caño debido a su estado físico tras el parto. “No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía. Fui a charlar con mi doctor y me dijo que subiera y bajara, pero todos los trucos invertidos imposible porque no me reacciona todo esto”, señaló.

La argentina sorprendió con una coreografía en “Showmatch” – Instagram

Tras el sensual baile que realizó en pantalla, Pampita recibió aplausos en el estudio. “Gracias, yo disfruto mucho bailar. Y me animo, aunque haga el loco a veces. Pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí“, comentó.