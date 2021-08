Yina Calderón es una de las influenciadoras colombianas más comentadas del país. Esto es lo que piensa la familia de Yina Calderón sobre sus 10 cirugías

Esto, porque ha causado polémica debido a diferentes temas en su vida.

Algunos de los más criticados son sus fiestas, consumo de licor y cirugías.

Vale la pena mencionar que la influenciadora ganó bastantes seguidores durante el 2020 gracias a sus “putifiestas”.

Aunque a muchos les ha causado gracia, a otros les parecía que ese contenido era inadecuado en la plataforma.

Finalmente parece que tras las críticas y denuncias por ello, Yina perdió su cuenta.

Durante unos días se mostró molesta y muy afectada por esta situación.

Parece que ahora lo ha dejado atrás y se ha dedicado a hacer crecer su nueva cuenta.

Poco a poco ha obtenido más seguidores y ya está cerca del primer millón.

Hace unos días tuvo un pequeño cruce de mensajes con Epa Colombia, pues ella habló en “La Red” sobre la relación de la influenciadora con el alcohol.

Y es que Epa le propuso hacer una serie de historias, y la respuesta de Yina fue que mejor la invitara a tomar algo.

Tras decirle que no iba a tomar con ella, Daneidy aseguró: “como no la invite me dijo chao, como que me despidió”.

“Yina es loca, ella hoy dice una cosa y mañana dice otra. Fui hasta la empresa y le dije “hagamos un video, deje de tomar y hacemos unas historias””.

La respuesta de ella fue decirle que debía quedarse a tomar con sus amigos y en el momento no estaba muy interesada.

“Yina es una mujer muy emprendedora, pero es muy loca, se ha dejado llevar mucho del alcohol”, aseguró Epa.

Posteriormente, Yina respondió en una serie de historias y afirmó que es problema de ella si bebe licor o no lo hace.

Sin embargo, dejó claro que tiene una buena relación con ‘Epa Colombia’.

Ahora, Yina ha dado de qué hablar por algo muy diferente, y es que anunció que se operará nuevamente a finales de esta semana.

Esto porque tiene la meta de convertirse en la nueva Barbie colombiana.

A través de una publicación en sus redes sociales anunció que se realizará 10 intervenciones el mismo día.

Entre ellas le van a retirar sus costillas flotantes, le pondrán cadera y transformarán su rostro.

Sus seguidores están preocupados por este tema y le piden que no lo haga.

Asimismo, varios se han preguntado por la opinión que tiene su familia al respecto.

Yina reveló que la mayoría piensa que “se enloqueció totalmente” y están a la incertidumbre.

Mientras que su hermana Juliana afirmó que no se mete en el tema, pues ella es la única que puede tomar decisiones sobre su cuerpo.

A la pregunta de si no le da miedo perder a su hermana durante la cirugía solo afirmó que ella ha pasado por rigurosos exámenes médicos.

Por ahora parece que la fecha de la cirugía será el viernes de esta semana y ella viajará a Medellín en las próximas horas.

Recordemos que…

Durante el 2020 Yina tuvo que pasar por varias cirugías, algunas en sus glúteos y otras en su rostro.

Yina cambió las prótesis que tenía en la cola, y debido a los biopolímeros estas empezaron a caerse.

Al principio parecía que no le importaba la apariencia de sus glúteos, de hecho se realizó un tatuaje.

No obstante, con el tiempo fueron cambiando de apariencia hasta que decidió pasar nuevamente por el quirófano.

Esta vez, con un cirujano diferente, que le sugirió quitar las prótesis, algo a lo que ella se negó.

Posteriormente salieron a la luz varios videos en los que quedaba e evidencia que no se estaba cuidando y la recuperación no era buena.

Por eso, decidió someterse a un recorte de glúteos y retirar definitivamente las prótesis.

Este, además de dejarle una gran cicatriz, también le causó varios problemas de cicatrización.

De hecho, Yina tuvo que pasar dos veces más por el quirófano hasta que su herida finalmente cerró.

Por otro lado, en el rostro se realizó un ‘lifting facial’ que en realidad debía ser una lipopapada.

Lo cierto es que parece que Yina no dejará de hacerse operaciones, y ahora muchos esperan su gran transformación.