Epa Colombia y Yina Calderón son dos de las figuras públicas más comentadas del país. Tras palabras de Epa Colombia sobre la relación de Yina con el alcohol ella respondió

Daneidy da de qué hablar debido a su forma de ser y al cambio que le ha dado a su vida.

Durante el último año se dedicó a su empresa de keratinas y con esto se ha mantenido a flote.

De hecho le ha ido muy bien, pues ha podido comprar varios carros, motos, un nuevo apartamento y una casa.

Por otro lado, parece que a Yina no le ha ido tan bien durante los últimos meses.

Y es que perdió su cuenta principal de Instagram en la que tenía varios millones de seguidores.

Al parecer, esto se debe a las constantes denuncias que recibía por su contenido.

Aunque se mostró muy afectada por esto hace unas semanas, parece que ya dejó el momento atrás.

Durante estos días de crisis, algunos de sus amigos se solidarizaron con ella.

Entre ellos, Daneidy Barrera, quien fue a visitarla hasta su empresa, en donde ella estaba tomando licor.

Y es que cuando Epa le ofreció ayuda, la respuesta de Yina fue decirle que debía quedarse a tomar con sus amigos y en el momento no estaba muy interesada.

Días después, la empresaria fue entrevistada por el programa “La Red” y allí habló del tema.

Al parecer entre las dos hubo un inconveniente por estas declaraciones.

Sin embargo, ninguna habló mucho del tema en sus historias de Instagaram.

Sin embargo, hace unos días, Yina permitió que sus seguidores le hicieran preguntas.

Una de ellas cuestionó qué fue lo que pasó con Daneidy Barrera.

“Con Epa no ha pasado nada, ustedes saben que a mí ella siempre me ha caído bien. Lo único es que si yo tomo, o no tomo, es problema mío, es mi vida”, afirmó.