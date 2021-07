Epa Calderón y Yina Colombia son dos de las figuras más comentadas del país. Epa Colombia aseguró que Yina Calderón se ha dejado llevar por el alcohol

Durante los últimos años han causado polémica por diferentes situaciones.

En el caso de Daneidy, estuvo cerca de ir a la cárcel, y ahora le ha dado un giro completo a su vida.

Se ha dedicado a su empresa, y a ayudar a los más vulnerables con sus ganancias.

Debido a su cambio, sus redes sociales han crecido y actualmente tiene poco menos de cuatro millones de seguidores.

Por otro lado, Yina también ha dado de qué hablar, sin embargo, su caso es muy diferente.

Y es que, en su caso, las fiestas y el alcohol se han convertido en el tema más controvertido.

Hace varias semanas Yina perdió su perfil principal de Instagram, y algunos afirman que podría ser debido a las denuncias por el contenido que publica.

Para nadie es un secreto que Yina constantemente sube contenido en el que está consumiendo alcohol.

Varias de sus críticas más frecuentes son debido a que estando alicorada publica diferentes fotos o videos.

En medio de la crisis que pasó tras perder su cuenta de Instagram, Daneidy la visitó con la intención de ayudarle.

El encuentro fue documentado por las dos en sus perfiles de Instagram.

Sin embargo, esta fue la última interacción que tuvieron y publicaron.

Ahora, en medio de una entrevista con el programa La Red, Epa Colombia habló del tema.

A pesar de que quería ayudarle, parece que Yina tenía otra idea y no lo permitió.

Y es que al llegar a su empresa, Epa le propuso hacer una serie de historias, mientras que Yina le pidió que mejor la invitara a tomar algo.

Tras decirle que no iba a tomar con ella, Daneidy aseguró: “como no la invite me dijo chao, como que me despidió”.

“Yina es loca, ella hoy dice una cosa y mañana dice otra. Fui hasta la empresa y le dije “hagamos un video, deje de tomar y hacemos unas historias””.

La respuesta de ella fue decirle que debía quedarse a tomar con sus amigos y en el momento no estaba muy interesada.

“Yina es una mujer muy emprendedora, pero es muy loca, se ha dejado llevar mucho del alcohol”, aseguró Epa.

Recordemos que…

Para nadie es un secreto que la influenciadora ha causado mucha polémica.

Y es que desde que inició su contenido en redes sociales fue muy criticada.

Además, en su viaje al mundial de Rusia también generó controversia y muchos afirmaron sentirse “avergonzados” de que la joven fuera colombiana.

Poco después, en medio de las manifestaciones por el Paro Nacional en noviembre del 2019 vino la parte más crítica para Daneidy Barrera.

Y es que grabó un video en el que aparecía rompiendo las puertas de una estación de Transmilenio.

Aunque lo eliminó rápidamente, este ya había sido capturado por varias páginas y medios de comunicación.

Esto le causó problemas con la ley y además la pérdida de sus redes sociales.

Debido a sus problemas, Epa ha confesado que se deprimió y que su problema llegó a ser tan complicado que contempló el suicidio.

Poco después se dedicó a su emprendimiento de keratinas y parece que su vida cambió completamente.