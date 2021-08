Pedro Ruminot recordó el complicado parto de Alison Mandel: “Quedé en shock, estaba desangrándose”

El nuevo capítulo de Los Socios de la Hamburguesa, estuvo marcado por la participación de Javiera Acevedo, pero también por las revelaciones de sus conductores, como Pedro Ruminot. Durante la conversación en torno a la maternidad de la actriz, el comediante se refirió al complicado parto que tuvo su esposa, Alison Mandel.

Recordemos que semanas después de dar a luz, Alison Mandel habló sobre el nacimiento de su hijo Baltazar. “Sentí más miedo que dolor”, confesó, ante la inquietud de un seguidor. Y es que la comediante enfrentó un embarazo de riesgo debido a su placenta oclusiva.

En esta condición, el orificio cervical interno se encuentra cubierto por la placenta, lo que impide un parto vaginal. Cuando existe placenta previa al final del embarazo, los médicos optan por realizar una cesárea programada, como fue el caso de la famosa.

Tiempo después, Pedro Ruminot profundizó en la experiencia que tuvieron, asegurando que “el parto fue de alto riesgo, fue súper complicado”. El comediante reveló que su esposa perdió mucha sangre y que existía un riesgo de muerte. “Y claro, efectivamente, al parecer estuvo a punto de pasar”, dijo.

A más de un año del nacimiento de su hijo Baltazar, Pedro Ruminot recordó el complicado parto que tuvo su esposa. “Casi se muere. Estaríamos en Viudos de la Hamburguesa“, bromeó.

Luego que los conductores y la invitada le pidieran ahondar en el tema, el comediante contó detalles del difícil momento que enfrentaron. “En un momento me agarra la mano y me dice ‘me estoy muriendo, me estoy muriendo. Cuida a Baltazar, me estoy muriendo’. Yo quedé en shock y claro, estaba desangrándose. Entraron los doctores, la doctora y trataron de que no pasara”, dijo.

“En un momento yo dije ‘chuta, cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer’. Se acercó mi cuñada y mi suegra, y ellas habían salido antes. ‘¿Está todo bien?’ (le preguntaron), ‘sí, está todo bien’ (respondió). Ningún músculo de mi cara se movió. Me fui a un rincón del pasillo y pensaba ‘qué va a pasar acá, qué va a pasar acá’“, agregó, revelando que “a la Maly (Jorquiera) le pasó lo mismo en el mismo lugar”.