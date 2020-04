Pedro Ruminot sobre el parto de Alison Mandel: "Perdió mucha sangre, estuvo muy complicado"

El comediante Pedro Ruminot fue uno de los nuevos invitados al programa Abrazo en Línea, conducido por Pancho Saavedra. Durante la conversación, contó cómo ha enfrentado el coronavirus junto a Alison Mandel y su nuevo hijo. "La otra vez, no nos dejaba dormir bien y lo tenía en brazos, y decía 'en la época que se te ocurrió nacer'. ¡En la época más complicada!", dijo.

"Imagínate cuando crezca, hay que contarle que nació justo en el momento que se desató una pandemia mundial que mató a miles de personas, que se enfermaron millones", agregó, para luego referirse al complicado parto de su esposa. Y es que esta tenía placenta previa oclusiva, lo que podía generar algunas dificultades.

"El parto fue de alto riesgo, fue súper complicado, entonces las visitas estaban muy restringidas y no podía ir nadie. Después se restringieron las visitas porque Alison perdió mucha sangre en el parto, si fue súper jodido todo", contó Pedro Ruminot. "¿Es cierto que Alison estuvo a punto de morirse?", preguntó Pancho Saavedra, a lo que el comediante respondió que sí.

"Perdió mucha sangre, estuvo muy complicado. Alguno de los doctores han dicho que sí, que corría un riesgo de muerte. Volvió a la habitación y se supone que estaba bien. De repente me mira y me dice 'estoy sangrando'. Miramos, y estaba lleno de sangre. Me toma la mano y me dice 'amor, me voy a morir', y quedé en shock. Siento que envejecí cinco años en un minuto", contó.

Fue bien terrible porque incluso ella sentía que iba a pasar eso. Ella me dijo que incluso estuvo a punto de escribir una carta porque pensó que se iba a morir en el parto. Y claro, efectivamente, al parecer estuvo a punto de pasar", agregó el esposo de Alison Mandel. "Yo no lo podía creer. Pensaba cómo puede ser posible que se vaya a morir", continuó.

