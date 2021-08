Javiera Acevedo y cuestionamientos por relación con padre de su hijo: “No me puedo estar preocupando de hue…”

En un nuevo capítulo de Los Socios de la Hamburguesa, Javiera Acevedo habló sobre el nacimiento de su hijo Kai, entregando detalles de su embarazo y de los cuestionamientos que ha recibido por la relación que mantiene con el padre del bebé.

Respecto a esto último, la actriz de 36 años no dudó en dar a conocer su postura. “He perdido la capacidad de sorprenderme por todo lo que dice la gente, pero también me uno a lo que puedan opinar. La gente que opine lo que quiera, porque yo no me puedo hacer cargo de la mente de las personas”, señaló.

En este sentido, explicó que lo que le da “pena”, es cuando el comentario es “erróneo o está descalificando y no sabe, y está cometiendo un error”. “Pero lo que quieran comentar, es tema de ellos“, precisó.

“Cada uno es dueño de su propio destino. Si uno está haciendo un mea culpa por lo que está pasando, y si estás con el papá o no estás con él, lo único que me importa es que mi guagua sea feliz, y tenga amor alrededor de él. Y puta que tiene amor”, agregó.

Javiera Acevedo: “¡Qué te importa!”

Durante la conversación, Javiera Acevedo destacó la buena relación que mantiene con el padre de Kai. “Gracias a Dios tengo una familia muy linda detrás. Preocupado el papá, a más no poder. Enamorado de su guagua que va a verlo todo el rato“, dijo.

En este sentido, explicó que está “tratando de hacer las cosas acorde a los tiempos en que estamos”. “Hay que tratar de dejar fluir, y dejar que le llegue amor a la guagua. Finalmente hay una conexión que tiene que ser entre tú, la guagua y el papá. Que rico que hay un papá que quiera verlo, que se lleve bien conmigo, que suerte tiene, que rico que le den amor. No me puedo estar preocupando de huevás y también que digan ‘oye y no estai con el papá’. ¡Qué te importa!”, agregó.