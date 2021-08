Ingrid Aceitón a seis meses de su pérdida: “Mi corazón está muerto sin ti”

Han pasado varios meses desde que Ingrid Aceitón comunicó la pérdida de su hija Alice, a los siete meses de gestación. A partir de entonces, la modelo se ha referido en reiteradas ocasiones al tema, compartiendo reflexiones y manifestando su dolor a través de redes sociales.

Uno de sus últimos mensajes en torno al tema, ocurrió en junio pasado, cuando habló sobre lo difícil que ha sido este periodo sin Alice. La joven aseguró que no olvida a su hija, y que siempre estará presente en su alma. “Querida Alice: Hoy ya son 5 meses sin ti, princesa de mamá. No te olvido y me dueles. Serás siempre el amor de mi vida”, dijo.

A seis meses de lo sucedido, Ingrid Aceitón volvió a utilizar la plataforma dedicarle un emotivo mensaje a la pequeña, fruto de su relación con Ignacio Jélvez. “Por ti sonrío en esta foto“, dijo, asegurando que “desde tu partida, mi vida cambió para siempre“.

“Esta maldita pandemia ni siquiera me permite visitarte como corresponde. Mi corazón está muerto sin ti mi vida… modo automático es como sigo aquí”, agregó la modelo, de 27 años de edad.

“Me haces mucha falta hija, con tu llegada todo sería diferente. Ser fuerte, tener ánimos, ganas de vivir y ser feliz. Sin importarme absolutamente nada ni nadie. Nunca aceptaré no tenerte. Podrían haberme pasado mil cosas más, pero jamás entenderé el por qué contigo. Te amo mi vida, por siempre lo haré mi Alice”, cerró.