Ingrid Aceitón tras la pérdida de su embarazo de siete meses: "Yo desecha, destrozada"

La modelo e influencer Ingrid Aceitón está atravesando uno de los momentos más dolorosos de su vida. La ex participante de Volverías con tu ex, contó a sus seguidores este fin de semana, que perdió su embarazo de siete meses.

La joven, que estaba muy entusiasmada con la llegada de su primera hija Alice, junto a su pareja Ignacio Jelvez, tenía 30 semanas de gestación.

"Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida", escribió en un post en su cuenta de Instagram.

"Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo", agregó.

Ingrid Aceitón pierde a su bebé en gestación

Problemas para concebir

En agosto del año pasado y con una conmovedora publicación en Instagram, Ingrid Aceitón anunció que se convertirá en madre por primera vez. La joven mostró toda su emoción ante la sorpresiva noticia con una fotografía junto a su pololo.

La ex miss no esperaba tener un bebé debido a que tenía problemas para concebir, de modo que afirmó estar muy agradecida de encontrase en la dulce espera.

"Pensé que jamás podría decirlo y aquí estás… ¡Creciendo en mi pancita! Con tu papá estamos muy agradecidos y felices de saber que vienes a nuestras vidas. No han sido días fáciles, nadie dijo que lo sería. Pero luego de supuestamente no poder ser mamá y vivir este milagrito… solo me queda agradecerle al Señor y a la vida que llegues a nuestro camino. Y sin duda darte lo mejor de mí siempre siempre”, escribió en la joven en esa oportunidad.

Ingrid Aceitón - Instagram

Ver más

Así fue como Benjamín Vicuña supo del embarazo de Pampita: “Se manejó de forma correcta”

“Que foto más linda”: Javiera Acevedo luce su abultado vientre con seis meses de embarazo