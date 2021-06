Ingrid Aceitón reflexiona a 5 meses de sufrir una pérdida: “No te olvido y me dueles”

Han pasado 5 meses desde que Ingrid Aceitón enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida. En enero de este año, la modelo de 27 años sufrió la pérdida de su hija con 7 meses de gestación.

La joven se refirió a lo sucedido con una publicación en la que se declaró “deshecha, destrozada, muerta en vida”. Si bien permaneció alejada de las redes durante varios días, no pasó mucho tiempo hasta que tuvo una nueva aparición en la plataforma.

A partir de entonces, se ha referido al tema en reiteradas ocasiones, con mensajes dirigidos a la pequeña. A 5 meses de lo ocurrido, Ingrid Aceitón volvió a manifestarse con una emotiva reflexión sobre lo difícil que ha sido este periodo sin Alice.

La modelo y presentadora aseguró que no olvida a su hija, y que siempre estará presente en su alma. “Querida Alice: Hoy ya son 5 meses sin ti, princesa de mamá. No te olvido y me dueles. Serás siempre el amor de mi vida”, dijo en una publicación.

“Te extraño, te pienso y que ganas de estar a tu lado, volverte a sentir y ver. El dolor siempre será fuerte, pero no más que el amor que siento por ti. Siempre presente en mi alma”, agregó.

Ingrid Aceitón presentó a su nueva compañera

Cabe señalar que hace casi dos meses, la joven presentó a la nueva integrante de su familia, cuya compañía ha sido muy positiva en medio del proceso de pérdida. Se trata de una pequeña perrita a la que nombró “Keisy”, quien se ha convertido en su gran aliada y apoyo.

En redes sociales, la modelo compartió una tierna postal que emocionó a sus seguidores. En ella, aparece sonriendo mientras sostiene a la pequeña Keisy en una de sus manos. “Has llegado a darme tanto amor. Logras sacarme sonrisas hasta en mis días mas negros, siento tu amor Keisy”, escribió junto al registro.

“Mi corazón esta enamorado de ti. Te amo, mi compañera hermosa y regalona. De aquí al infinito juntas”, agregó.