Ingrid Aceitón mostró a “Keisy”, la perrita que le acompaña “hasta en los días más negros”

La presentadora de televisión y modelo chilena Ingrid Aceitón vivió este año una dura experiencia que le cambió la vida. En el mes de enero, la mujer de 27 años perdió a su bebé en la semana 37 de gestación.

Pese al gran dolor que ha experimentado, la nacida en Puente Alto compartió recientemente un motivo que la ha hecho feliz. A través de su cuenta de Instagram presentó a la nueva integrante de su familia que de a poco le ha ido iluminando los días.

Se trata de una pequeña perrita a la que nombró “Keisy”, quien se ha convertido en una gran aliada y apoyo para la presentadora.

La modelo agradeció a su familia por todo el apoyo que ha recibido. Foto: Instagram @ingridaceiton

Ingrid Aceitón presenta a su nueva mascota

La figura de la pantalla chilena compartió con sus casi 880.000 seguidores de Instagram una tierna postal que emocionó a los fans. En la fotografía junto a la pequeña Keisy, la animadora se muestra sumamente feliz de compartir con ella.

“Has llegado a darme tanto amor. Logras sacarme sonrisas hasta en mis días mas negros, siento tu amor Keisy”, escribió la modelo en el post. “Mi corazón esta enamorado de ti. Te amo, mi compañera hermosa y regalona. De aquí al infinito juntas”, cerró.

Inmediatamente sus seguidores se llenaron de alegría al ver a Ingrid Aceitón junto a la nueva integrante de la familia. Muchos aplaudieron su decisión de tener una mascota, pues aseguran que es una gran compañía en tiempos difíciles.

“Qué rico, entregan un amor único, son tan inteligentes, su amor es tan incondicional, son maravillosos, con sus ojitos del corazón comunican todo”, “qué preciosa compañía acaba de llegar a tu vida, los hijos perrunos son los que llenan el alma con su amor puro y sincero” y “los animalitos son los seres más nobles, fieles y leales del mundo”, fueron algunos de los comentarios.

En otro post, la chilena compartió un video jugando con Keisy y pidiendo consejos para evitar que la muerda siempre. “Mi amada Keisy, le quedaba mejor ‘Crazy”, bromeó.

No cabe la menor duda de que esta tierna y pequeña mascota ha sido una luz de esperanza en los momentos duros que ha atravesado la ex chica reality.

La modelo vive un proceso emocional complicado

El 23 de enero del presente año, Ingrid Aceitón compartió la triste noticia que llenó su corazón de dolor. “Mi hija Alice está muerta. Yo deshecha, destrozada, muerta en vida. Lo siento, pero ningún mensaje de los que debería contestar podría hacerlo”, aseguró a través de Instagram.

Asimismo, publicó una imagen sentada en la piedra de un río exhibiendo su barriguita para explicar lo que sentía en ese momento.

“Esta foto refleja plena felicidad en mi vida junto a ella, mi Alice Amorette.

Sin importarme que tal salía en la toma. Solo disfrutando cada segundo de ella, de mi amor, de lo más bello que había tenido y sentido en toda mi vida”, puntualizó.

Así lucía Ingrid Aceitón cuando estaba embarazada de la pequeña que falleció. Foto: Instagram @ingridaceiton

En ese sentido, Aceitón reveló que siempre estará agradecida por la visita de su hija, así haya sido corta. “Fue y será lo más maravilloso que he vivido… tenerte en mi panza, sentir ese amor tan inmenso, puro y mutuo. Y por muchas razones más, que me faltaría vida para contar. Te amo y te amaré hasta el día en que me muera”, aseveró.

También aprovechó para darle las gracias a su familia por su apoyo en esa etapa tan complicada. “Mi familia hermosa: gracias por tanto amor y apoyo en estos momentos tan terribles para mí. Siempre los he amado y ahora aun más de sentirlos tan cerca”, dijo.

Del mismo modo, agradeció las palabras de aliento de sus seguidores. “Agradezco cada uno de sus mensajes y cariño, que me es imposible responder tantos. Gracias a todos y tambien un gran abrazo a cada mamita que me escribe para darme su aliento aun cuando han pasado lo mismo”, cerró.