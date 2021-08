Amigos por siempre: mira cómo creció ‘Renata’, la villana infantil de la novela

Entre las muchas telenovelas infantiles que lograron ganarse un hueco en el corazón de toda una generación de televidentes sin duda alguna se encuentra Amigos por siempre, una exitosa producción de Rosy Ocampo para Televisa que protagonizaron Belinda, Martín Ricca, Ernesto Laguardia y Adriana Fonseca en el año 2000.

Durante sus más de 100 episodios, el melodrama acaparó el gusto de los telespectadores con la historia que seguía a la niña ‘Ana Capistrán’ dentro del prestigioso Instituto Vidal, un estricto colegio donde es casi imposible ser niño pues no se permite jugar, reírse o provocar ruidos.

En medio de este escenario, la protagonista forja grandes amistades que la ayudan a superar la tristeza que sentía tras la muerte de su mamá y la acompañan a vivir divertidas aventuras.

No obstante, no todo fue complicidad, también tuvo que lidiar con compañeritos no tan amables, como ‘Renata Sánchez-Gavito’, la antagonista infantil de la trama.

Con apenas 11 años de edad, la niña actriz Naidelyn Navarrete impresionó con su gran interpretación de esta jovencita que ocasionó varias molestias al personaje de Belinda.

Y es que ‘Renata’ buscaba frustrar el tierno romance infantil que surgió entre ‘Ana’ y su mejor amigo, ‘Pedro’, pues ella estaba enamorada del pequeño galán.

Como recordaremos, al final no alcanzó sus objetivos, pero Navarrete sí se alzó con aplausos por su excelente desempeño; se ganó un lugar en la memoria de la audiencia y logró despegar su incipiente carrera actoral.

En la actualidad, 21 años después del estreno de esta entrañable telenovela, la originaria de Veracruz está convertida en una talentosa y guapa mujer que compagina su faceta profesional con su maternidad. Mira cómo luce hoy.

El aspecto de ‘Renata’, de Amigos por siempre, a 21 años de la novela

Luego de saltar a la fama con Amigos por siempre, novela con la que llegó a presentarse junto a sus compañeros de elenco en el Estadio Azteca, la estrella que comenzó su carrera actuando en Plaza sésamo, María Isabel (1997) y Una Luz en el camino (1998) continuó ligando papeles en diferentes producciones televisivas.

En total, durante las más de dos décadas que han pasado desde Amigos por siempre, conquistó al público en ocho telenovelas en donde creció física y profesionalmente.

Entre estas destacan Cómplices al rescate (2002), Misión S.O.S. (2004-2005), la webnovela Corazón enamorado (2015) La piloto (2018) y Cita a Ciegas (2019).

Asimismo, se ha mantenido vigente en la televisión con participaciones en diferentes episodios de los programas unitarios de Televisa, como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esta historia me suena; según datos de Imdb.

El otro gran escenario donde ha desplegado sus alas artísticas ha sido el teatro. La también cantante de ahora 32 años ha demostrado su talento, pasión y entrega en varias puestas en escena como Cats, La sirenita, Verdad o reto: el musical y 12 princesas en pugna.

Por otro lado, aparte de su carrera actoral, la intérprete se ha dedicado también a crear contenido como vlogger para su canal de YouTube. En esta plataforma cuenta con más de 11 mil suscriptores hasta la fecha pese a que lleva algunos años sin subir nuevo material.

En el ámbito personal, la vida también le sonríe a la artista pues está felizmente casada con el actor David Anguiano desde 2019.

Asimismo, junto a su amado procreó a su primera hija, Isabella, quien cumplirá 4 años a finales de agosto y es su motor de vida.

