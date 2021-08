Rihanna es declarada multimillonaria: así trabajó para lograr su fortuna

Desde hace años Rihanna no produce música, pero eso no ha sido impedimento para que su fortuna no deje de crecer. La artista oriunda de Barbados se convirtió oficialmente en multimillonaria gracias a sus grandes ingresos en muchos negocios.

Porque sí, no solo es una gran artista que rompió el panorama del pop mundial a mediados de la segunda década del milenio sino que también se ha destacado como una exitosa empresaria que tiene en su poder una prolífica línea de belleza, Fenty Beauty.

Ella es la principal impulsora de su línea de maquillaje y skincare.- Instagram @ririgalbad.

Así Rihanna construyó su fortuna

Muchos años han pasado desde que vendió ropa con su padre en un puesto en la calle en Bridgetown, en su Caribe natal, y pasó momentos difíciles por las adicciones de su papá y la violencia doméstica imperante en casa.

Podría decirse que Rihanna es, de hecho, una mujer construída a sí misma en medio de las adversidades. Su carrera musical despegó, pero ha sido su línea Fenty, lanzada en 2017, que la catapultó al éxito financiero con ingresos de 1.4 mil millones de dólares para ella pues posee el 50 por ciento.

Bajo la premisa de inclusión, la artista hizo brillar a su línea.- Instagram @balgariri.

De acuerdo con Glamour, hoy se posiciona como la mujer en la música más rica del mundo con 1.7 mil millones de dólares, aunque no publica temas desde 2016, y es la segunda en el mundo del entretenimiento detrás de Oprah Winfrey.

De igual manera, Rihanna agranda su fortuna con su línea de lencería Savage cuyo valor es de 270 millones de dólares, y el resto de su dinero lo obtiene por sus participaciones musicales y actorales, que poco a poco ha ido dejando en el pasado.

