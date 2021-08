Sarah Ferguson defiende a su yerno tras sus comprometedoras fotos con modelos

Un nuevo escándalo sacudió a la realeza después que Jack Brooksbank, esposo de la princesa Eugenia, fuera captado disfrutando del verano a bordo de un yate con otras tres mujeres en actitud cariñosa, cuestión que hizo que su suegra, Sarah Ferguson, saltara en su defensa.

La madre de Eugenia y la princesa Beatriz habló públicamente sobre este episodio que ha sido muy comentado por la prensa local y en redes sociales afirmando que se trata de una historia fabricada por parte de los medios ya que él sí se encontraba en un viaje de trabajo.

Sarah Ferguson sobre el escándalo de su yerno

“Jack es un hombre de tal integridad. Simplemente es una de mis personas favoritas. Lo llamo James Bond, de hecho. Para mí es un superhéroe y es un gran padre, un fabuloso esposo y nunca está en primera fila, siempre le gusta tener un perfil bajo”, aseguró sobre él la duquesa de York, según Hola.

“Así que para aquellos que hicieron esta historia, es completamente fabricada, él trabaja como embajador de Casamigos y estaba haciendo su trabajo, así que pienso que es muy importante que aclaremos eso por el bien de Jack”, finalizó la autora.

Sus palabras se produjeron en medio de la promoción de su libro Her Heart for a Compass, en el programa británico The One Show, donde Sarah Ferguson fue interrogada sobre el suceso apenas un día después que los tabloides se hicieron eco a lo acontecido el fin de semana.

La pareja recientemente tuvo a su primer hijo.-Instagram @cambridgeroyal.

Él aparece en las fotografías compartiendo con tres mujeres en un yate en Capri, Italia, antes de asistir a la gala de la Unicef como embajador de la bebida. Sin embargo, la ex esposa del príncipe Andrés les restó importancia y alabó el trabajo de su hija Eugenia como mamá.

“Soy tan afortunada con mis chicas, Eugenia es una gran mamá, todos dicen ‘estás tan emocionada con tu nieto’ y les digo ‘no, estoy muy orgullosa de mi hija, ella es una gran mamá’”, cerró.

