La princesa Diana nos prueba que podemos ir bien vestidas con jeans y camisetas

Verse elegante y estilosa no está sujeto únicamente a vestidos, trajes sastre o tacones. La fiel representación de esto es la princesa Diana, que como toda amante de la moda, se atrevió a innovar con sus looks, sin importar las reglas de la realeza.

Por eso, no es raro ver fotografías de ella en biker shorts, camisetas, jeans y tenis. La madre de los príncipes William y Harry sabía muy bien cómo sacarle provecho a sus atributos y adaptarse a cualquier evento o temporada, por lo que cada vez que llega el verano sus atuendos casuales son la mejor referencia.

Los looks de la princesa Diana con jeans y camisetas

“Tenía los gustos típicos de su entorno. Las chicas inglesas de clase alta no sabían tanto de ropa como ahora, por entonces no había ‘it girls’. Pero tenía la mente abierta a probar cosas nuevas. La prensa de moda habría querido que fuera más a la última, pero eso habría sido completamente inapropiado”, opinó la estilista Anna Harvey sobre el estilo de Diana para Vogue.

En efecto, ese talento de la aristócrata era nato y lo demostró tanto con looks de alfombra roja, como de ir por la calle muy casual. Sus claves se centran en combinar sus jeans con otros básicos, como una camisa blanca de botones, armando un atuendo atemporal que luce bien por sí solo.

De hecho, la princesa Diana fue una de las primeras integrantes de la realeza en apostar por repetir looks, por lo que no era raro verla utilizando una camiseta blanca básica más adelante con un blazer, para armar con esta prenda un look más formal.

Los tenis también eran parte de su guardarropa y para ella siempre hubo una constante en este caso: prendas superiores oversize, dándole un aire relajado a su imagen, pero sin olvidar los cinturones para marcar su silueta.

Otro básico por el que apostó la princesa Diana fueron los pantalones blancos, que tienen esa habilidad de mejorar cualquier otra pieza con la que se combinen. Ellos son sofisticados por sí mismos, así que si quieres lucir atractiva y elegante con poco, no olvides un par de ellos.

