Letizia trae de vuelta un clásico, las prendas con blanco y negro

No hay nada más clásico en el mundo de la moda que el blanco y negro. La reina Letizia de España es una de las principales embajadoras de esta tendencia y por eso es considerada, a sus 48 años, una de las royals más elegantes de todo Europa.

Ella, en este 2021, también ha sido todo un icono de los vestidos largos con lunares, mejor conocidos como los ‘polka dots’.

Recientemente, se le vio con una variante de los ‘polka dots’, esta vez la prenda no era con lunares sino con unos llamativos cuadros negros en su look “Black and White”.

La reina Letizia Ortiz, días atrás, sorprendió con un vestido de su firma favorita, Massimo Dutti.

El vestido de Letizia era del tipo midi largo, de fondo blanco y estampado de pequeños cuadrados y le añadió un cinturón a juego.

Además, la prenda destacó por su cuello redondo, cierre con botones sobre una manga, manga francesa, corte a la cintura y falda midi de vuelo. Todo lo combinó con unas alpargatas blancas de Macarena Shoes.

La reina de los lunares

La reina Letizia tiene una especial predilección por el estampado de lunares en blanco y negro, también conocido como ‘polka dots’.

Los lunares vuelven a posicionarse como clara tendencia del verano, con Letizia como gran embajadora de esta tendencia y Zara como principal marca que apuesta por estampar prendas de todo tipo (vestidos, faldas, camisas y tops).

Lo cierto es que este tipo de vestidos son capaces de resistir el paso de las temporadas. Sirven además para estilizar la silueta. La combinación bicolor del estampado “polka dots” es ideal para conseguir un look atemporal.

Los vestidos “polka dots” son también los preferidos de la duquesa Kate Middleton, ella es súper fanática de las faldas plisadas con estampado o lunares de Zara, pero con calzados más cómodos.

