4 famosas que han probado que se puede envejecer con elegancia y estilo

Envejecer no es malo, y así lo han demostrado algunas famosas que han probado que los años suman belleza, y no te hacen lucir más vieja.

Y es que los años pasan, es imposible evitar llegar a ciertas edades a las que quizás les tememos, pero hay que saber aprovechar cada etapa de la vida.

Debemos sentirnos felices por estar vivas y ver que cada año es una oportunidad para cumplir nuestras metas.

Y también para lucir hermosas, frescas, y radiantes, así como estas famosas lo han hecho.

Famosas que envejecen con estilo y dan lecciones de amor propio

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston tiene 52 años y demuestra que su edad no la acompleja ni la limita para tener éxito y lucir espectacular.

A través de sus redes, la actriz muestra que luce muy bien y en forma a su edad, y es toda una inspiración.

La celebridad se cuida muy bien, lleva una alimentación balanceada, cuida su piel, lleva prendas sofisticadas, y se ejercita, lo que la ayuda a lucir hermosa.

Demi Moore

La famosa modelo y actriz Demi Moore no aparente su edad, y es que, aunque tiene 58, se ve mejor que nunca.

Así lo demuestra en su cuenta de Instagram, cuando posa al lado de sus hijas, y luce como una más.

Además, siempre derrocha clase y elegancia en sus looks, y con su cabello largo y bien cuidado.

Salma Hayek

Salma Hayek representa la elegancia y sensualidad en su máxima expresión, y es que a sus 54 años está en su mejor momento.

La celebridad no teme en lucir sus curvas en vestidos, y bikinis, y desborda belleza, elegancia, y sobre todo seguridad y confianza a su edad.

Sarah Jessica Parker

Si alguien está en su mejor momento a sus 56 años esa es Sarah Jessica Parker.

Y es que no solo sigue triunfando en su carrera al volver a protagonizar Sex and the City para el reebot.

También luce espectacular con su cabello largo, llevando un efecto de mechas face framing que la hacen destacar.

Y con sus looks, de faldas y pantalón con tacones derrocha clase y elegancia a su edad.

