Keeping Up With The Kardashians se despidió de la televisión, pero estos son los memes que nadie olvidará

El reality show que marcó al mundo, mostrando la vida de las Kardashian y la fama que adquirieron año a año llegó a su fin tras 14 años de transmisión.

El 21 de junio se transmitió el último capítulo de la temporada 20, poniéndole punto y final a Keeping Up With The Kardashians.

El programa relataba la vida de Kim, Kourtney, Khloe, Kylie y Kendall las hermanas que, junto a su padre, Bruce Jenner y su madre Kris Jenner, conformaban una familia en donde siempre habría caóticas discrepancias.

Año tras año se agregaban cada vez más y más personajes a la vida de las Kardashian, desde parejas hasta amistades y celebridades.

Instagram

Así se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión americana y visto en todo el mundo, generando también miles de memes y stickers de WhatsApp.

En este artículo recordaremos algunos de los memes más famosos del reality que tuvo 14 años de transmisión.

Kim Kardashian: la más viralizada en los memes

La principal de las hermanas Kardashians siempre fue utilizada como meme por sus graciosos gestos y expresiones faciales algo exageradas que en más de una ocasión rompieron con toda pizca de discreción.

Este meme se viralizó por la expresión tan natural de Kim revisando su teléfono, en la cual los cibernautas titularon “Cuando un familiar me empieza a seguir”.

El meme hace alusión a todas esas veces en las que algún miembro de la familia con quien tenemos poco trato trata de agregarnos a sus amistades en redes sociales.

Otro de los memes que se hicieron tendencia en las redes fue la clásica cara de Kim cuando parecía estar prestando atención y en realidad estaba en su mundo y prestándole atención a sus pensamientos.

“Cuando una persona te está hablando y tú sólo piensas cómo arreglarle el maquillaje”, esta hilarante frase fue tendencia en Facebook.

Todos los Kardashian se convirtieron en memes

La ventaja de los memes es que puedes hacerlos de casi cualquier cosa, no necesita ser famoso ni actual, basta con ser gracioso para que sea un éxito.

Pero si puedes hacerlos de celebridades como son los miembros de esta famosa familia ¡mucho mejor!

Aquí te dejamos algunos de los mejores memes de una de la familia más alocadas que, después de más de una década al aire, se despiden de su audiencia y sus fans.

Más sobre este tema:

¿Kim Kardashian y Kanye West se divorcian?: estas son las crisis que ha enfrentado el matrimonio

Kim Kardashian compartió antigua foto junto a sus hermanas y Kylie Jenner demuestra su molestia públicamente

El bikini rosa neón con el que Kim Kardashian deslumbró en Instagram

Te mostramos en video: